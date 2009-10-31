به گزارش خبرنگار مهر، شاهین لرپری زنگنه شطرنجباز 10 ساله اصفهانی از سوی فدراسیون جهانی این رشته (فیده) به طور رسمی به عنوان استاد فیده معرفی شد. این شطرنجباز با کسب مدال طلا قهرمانی نونهالان زیر 10 سال آسیا (هند) و همچنین مقام نخست مسابقات قهرمانی آسه - آن (ویتنام) عنوان استاد فیده را از آن خود کرده است.

لرپری زنگنه در مسابقات 2008 رده‎های سنی جهان (ویتنام) به مقام قهرمانی تیمی زیر 10 سال دست یافت.

برد و باخت سوادکوهی در مسابقات پیشکسوتان جهان

امیر مسعود سوادکوهی استاد فیده و تنها نماینده کشورمان در مسابقات شطرنج قهرمانی پیشکسوتان جهان در دور اول این رقابت‌ها مقابل حریف هلندی با نام "آدریان وان هافتن" صاحب برتری شد اما نتیجه دیدار دور دوم را به استاد بزرگ کشور کرواسی "مایسو کابالو" واگذار کرد.

نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج پیشکسوتان جهان از 6 آبان‌ماه در ایتالیا آغاز شده و تا 17 آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. این برای پنجمین‎بار است که استاد فیده امیرمسعود سوادکوهی به عنوان نماینده ایران در این رقابت‌ها شرکت می‎کند.