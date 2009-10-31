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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

علیخانی در گفتگو با مهر :

مهلت تحویل گندم به مراکز خرید فردا پایان می یابد

مهلت تحویل گندم به مراکز خرید فردا پایان می یابد

معاون وزیر بازرگانی از اتمام مهلت تحویل گندم به مراکز خرید تا یکشنبه دهم آبان ماه جاری خبرداد.

حمید علیخانی در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون بالغ بر 9 میلیون و 327 هزار تن گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشران خرید این شرکت، بهصورت نقدی خریداری شده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بابت خرید این مقدار گندم، مبلغی در حدود 2953 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: استان فارس با خریدی بیش از1 میلیون و 5 هزار تن ، خوزستان 986 هزار تن ، گلستان 985 هزار تن ، خراسان رضوی 752 هزار تن و کرمانشاه 690 هزار تن به عنوان استان‌های برتر، شناخته شده اند.

به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، این مقدار گندم در قالب 1 میلیون و 163 هزار و 306 محموله به 701 مرکز خرید فعال این شرکت و مباشرین شرکت تحویل شده، ضمن اینکه از کل گندم خریداری شده ، مقدار حدود 407 هزار تن آن گندم دروم می باشد که در 11 استان کشور خریداری شده است .

علیخانی گفت: با توجه به پایان زمان برداشت گندم ، حداکثر مهلت تحویل گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به مراکز خرید این شرکت، تا تاریخ 10 آبان ماه 1388 است.

کد مطلب 974126

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