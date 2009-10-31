مهلت تحویل گندم به مراکز خرید فردا پایان می یابد

حمید علیخانی در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون بالغ بر 9 میلیون و 327 هزار تن گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشران خرید این شرکت، بهصورت نقدی خریداری شده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بابت خرید این مقدار گندم، مبلغی در حدود 2953 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: استان فارس با خریدی بیش از1 میلیون و 5 هزار تن ، خوزستان 986 هزار تن ، گلستان 985 هزار تن ، خراسان رضوی 752 هزار تن و کرمانشاه 690 هزار تن به عنوان استان‌های برتر، شناخته شده اند.

به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، این مقدار گندم در قالب 1 میلیون و 163 هزار و 306 محموله به 701 مرکز خرید فعال این شرکت و مباشرین شرکت تحویل شده، ضمن اینکه از کل گندم خریداری شده ، مقدار حدود 407 هزار تن آن گندم دروم می باشد که در 11 استان کشور خریداری شده است .

علیخانی گفت: با توجه به پایان زمان برداشت گندم ، حداکثر مهلت تحویل گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به مراکز خرید این شرکت، تا تاریخ 10 آبان ماه 1388 است.