فریده نیسییان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این مسئله طبیعی است که برخی باشگاه‌های خصوصی با بررسی شرایط خود در لیگ و احتمال اینکه نتیجه‌ای نمی گیرند در مراحل نهایی از حضور در مسابقات انصراف دهند.

وی با تاکید بر اینکه با این باشگاه‌ها برخورد خواهد شد، افزود: فدراسیون شرایط خوبی را برای حضور تیم‌ها در لیگ بانوان تعیین کرده و با تامین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برای برگزاری این رقابت‌ها برنامه ریزی کرده است اما متاسفانه برخی تیم‌ها بدون در نظر گرفتن این مسائل در مراحل نهایی لیگ حاضر نشدند.

نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خاطر نشان کرد: بانوان دوچرخه سوار باید در کوران مسابقه باشند تا بتوانند خود را به سطح رقبای خارجی برسانند و قطعا رکابزنانی که از طریق باشگاه‌ها وارد لیگ شده و بدلیل انصراف تیم‌ها مجبور به کناره گیری از رقابت‌ها می شوند، متضرر خواهند شد.

وی تاکید کرد: ابتدا باید دلیل نیامدن تیم‌ها به دور نهایی مسابقات لیگ را از طریق باشگاه‌ها استعلام کرده و پس از آن در خصوص جریمه نقدی و یا تذکر به تیم‌ها تصمیم گیری کنیم.

نیسییان ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، قصد داریم از سال آینده تغییراتی را در قوانین برگزاری لیگ اعمال کنیم تا ورزشکاران به راحتی تا پایان مسابقات، تیم‌های خود را همراهی کنند.

وی با بیان اینکه ما باید بیشتر به فکر توسعه دوچرخه سواری بانوان باشیم، تصریح کرد: ما در این رشته شاهد کمبود امکانات و تجهیزات در بخش بانوان و مشکلات فرهنگی موجود بر سر راه رکابزنان هستیم. به همین دلیل مجبوریم در قراردادن قوانین کمی ملاحظه داشته و با باشگاه‌ها و تیم ها با عطوفت برخورد کنیم تا مبادا شاهد تعطیل شدن دوچرخه سواری بانوان در کشور باشیم.

مرحله نهایی لیگ دوچرخه سواری بانوان ایران هشتم آبان ماه در حالی با قهرمانی تیم ترافیک تهران به پایان رسید که شاهد کاهش 50 درصدی تیم‌های حاضر در مسابقات بودیم. مرحله اول لیگ دوچرخه سواری بانوان با حضور 12 تیم، مرحله دوم با حضور 11 تیم و مرحله سوم با شرکت تنها شش تیم در تهران برگزار شد.