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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

در کرمان/

ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی 54 درصد کاهش یافت

ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی 54 درصد کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای قضایی کرمان از کاهش 54 درصدی وروردی پرونده ها به دستگاه قضایی این استان خبر داد.

یدالله موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان کرمان از سال 84 تاکنون کاهش 54 درصدی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: شاخص ناامنی در استان کرمان در پایان سال 87 نسبت به سه سال قبل آن 36 درصد کاهش یافته است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان به فعالیت موثر شورای حفظ حقوق بیت المال در استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه با باندهای زمین خواری در کرمان به شدت برخورد شده است، روند زمین خواری در این خطه متوقف شد و تاکنون هزار و 900 هکتار از اراضی ملی به بیت المال برگردانده شده است.

موحد از فعالیت 573 شورای حل اختلاف در کرمان خبر داد و عنوان کرد: 493 هزار و 389 فقره پرونده در این شوراها مورد رسیدگی قرار گرفته است و 179 هزار و 19 مورد به صلح انجامید.

وی اضافه کرد: برخلاف پراکندگی و محدودیت های موجود در استان کرمان 24 حوزه قضایی در این استان دارای شبکه lan مدیریت پرونده قضایی هستند که 908 کارور از شبکه مذکور استفاده می کنند.

 

کد مطلب 974134

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