ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی 54 درصد کاهش یافت

یدالله موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان کرمان از سال 84 تاکنون کاهش 54 درصدی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: شاخص ناامنی در استان کرمان در پایان سال 87 نسبت به سه سال قبل آن 36 درصد کاهش یافته است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان به فعالیت موثر شورای حفظ حقوق بیت المال در استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه با باندهای زمین خواری در کرمان به شدت برخورد شده است، روند زمین خواری در این خطه متوقف شد و تاکنون هزار و 900 هکتار از اراضی ملی به بیت المال برگردانده شده است.

موحد از فعالیت 573 شورای حل اختلاف در کرمان خبر داد و عنوان کرد: 493 هزار و 389 فقره پرونده در این شوراها مورد رسیدگی قرار گرفته است و 179 هزار و 19 مورد به صلح انجامید.

وی اضافه کرد: برخلاف پراکندگی و محدودیت های موجود در استان کرمان 24 حوزه قضایی در این استان دارای شبکه lan مدیریت پرونده قضایی هستند که 908 کارور از شبکه مذکور استفاده می کنند.