معاون سلامت در مورد آنفولانزای خوکی به مجلس گزارش می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز روز یکشنبه هفته جاری علاوه بر گزارش معاون سلامت در خصوص آنفولانزای خوکی در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی می شود.

مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت نیز روز سه شنبه هفته جاری برای پاسخ به سئوال هفت نفر از مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، سئوال علی زنجانی نماینده نقده و اشنویه، سئوال مهدی سنایی نماینده نهاوند، سئوال محمدرضا حسین نژاد نماینده شیروان، دو سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه، سئوال علی اکبر اولیاء نماینده یزد و صدوق، سئوال محمد حسین نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ، سئوال عیسی جعفری نماینده بهارو کبودرآهنگ، سئوال حمیدرضا پشنگ نماینده خاش و میرجاوه، سئوال سید یونس موسوی سرچشمه نماینده فیروزآباد و سئوال مشترک چهار نفر از مجمع نمایندگان استان خراسان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور می یابد.

بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار نیز در جلسه روز سه شنبه کمیسیون بهداشت بررسی می شود.