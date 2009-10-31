قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نخجوانی امروز در جمع خبرنگاران گفت: شاه بیت فعالیتهای سازمان هواپیمایی به عنوان یک سازمان حاکمیتی و نظارتی، نظارت بر اجرای دقیق مقررات برای حفظ ایمنی پروازها است.

معاون وزیر راه و ترابری حوزه فعالیتهای سازمان هواپیمایی کشوری را نظارتهای از "پیش تعیین شده و تعیین نشده" اعلام کرد و گفت: در صورت مشاهده تخلف با مسئولان در چهارچوب مقررات برخورد و یا حتی در مواردی اجازه فعالیت آنها لغو خواهد شد.

وی وظیفه سازمان را تعیین حداقلها در این زمینه دانست و تصریح کرد: سازمان هواپیمایی تنها حداقلها را تعیین می کند و این شرکتها هستند که باید حداکثرها را برای خودشان تعریف کنند.

نخجوانی نقش رسانه ها در بحث فرهنگ سازی ایمنی هواپیماها را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: گاهی اوقات سازمان هواپیمایی برای حفظ ایمنی هواپیما و جان مسافرین اجازه پرواز نمی دهد، که موجب تاخیر در پرواز و درنتیجه نارضایتی مسافرین می شود.

رئیس سازمان هواپیمایی با تاکید بر اینکه شرکتهای هواپیمایی را در بسیاری مواقع نمی توان تحت فشار قرارداد، گفت: با توجه به فصل سرما و تاخیر یا ابطال برخی پروازها، مسئله مهم برای سازمان هواپیمایی کشوری بحث ایمنی در پروازهاست.

وی ادامه داد: در صورتی که هریک از شرکتهای هواپیمایی برای رساندن مسافرین سر وقت مقرر شده بخواهند ایمنی را زیر پا بگذارند با آنها برخورد و یا حتی اجازه فعالیت آنها لغو خواهد شد.

نخجوانی خاطر نشان کرد:مسافرین مطمئن باشند که سازمان هواپیمایی به هیچ هواپیمایی بدون داشتن شرایط ایمنی اجازه پرواز نخواهد داد و اگر به خاطر نقص فنی پروازی ابطال شود، آن مبنی بر اجرای مسئولیت این سازمان است.

فرود اضطراری

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بیش از 90 درصد فرود هواپیماها در کشور نرمال هستند، اعلام کرد: در بیش از 99 درصد فرودهای اضطراری هیچ مشکلی برای هواپیما ایجاد نمی شود.

نخجوانی با اشاره به اینکه تمام کادر پروازی برای روبرو شدن با مواقع اضطراری آموزش کامل را دیده اند، تصریح کرد: فرود اضطراری دارای شرایط خاصی است.

عمر متوسط ناوگان

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه کاهش عمر متوسط ناوگان هوایی در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قراردارد ، اعلام کرد: عمر متوسط ناوگان در حال حاضر حدود 19 سال است که تا پایان سال 12 درصد کاهش خواهد یافت.

نخجوانی ادامه داد: در حال حاضر 189 فروند هواپیما با 32 هزارو 475 صندلی در کشور در حال فعالیت است که در طول سالجاری 22 فروند به آن اضافه شده است.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری نمی تواند راسا برای خرید هواپیما اقدام کند، گفت:هیچ اعتباری در این راستا به سازمان هواپیمایی تخصیص داده نشده است و وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری انتخاب، بررسیها ، بازرسیهای فنی و صدور مجوز برای ورود هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور است و دیگر اقدامات آن را شرکتهای هواپیمایی انجام می دهند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها عمر هواپیماها بیشتر از 19 سال است، تصریح کرد: آنچه مانع به کارگیری هواپیماها با عمر بالا در برخی کشورها می شود عدم صرفه اقتصادی با توجه به میزان هزینه نگهداری این هواپیماهاست، در عین حال در ایران با توجه به شاخصهای اقتصادی ، نگهداری این هواپیماها به صرفه است.

معاون وزیر راه و ترابری با تاکید بر اینکه عمر بالای یک هواپیما دلیل ایمن نبودن آن نیست، اظهار داشت: ملاک انتخاب یک هواپیما تکنولوژی ساخت آن ، پشتیبانی فنی و آموزشی و در نهایت صرفه اقتصادی آن است.

قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی یابد

رئیس سازمان هواپیمایی با بیان اینکه 3 درصد از کل حمل و نقل کشور به وسیله بخش هوایی انجام می گیرد، اعلام کرد: ما هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم.

نخجوانی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: با واقعی شدن قیمتها وضعیت صنعت هوایی از لحاظ ایمنی و اقتصادی ارتقا خواهد یافت.

آنفولانزای نوع A

رئیس سازمان هواپیمایی اعلام کرد: به منظور مقابله با شیوع آنفلوآنزای نوع A ، فرمهای" قربالگری" برای مسافرین خارج از کشور که قصد ورود به کشور را دارند تهیه شده است.

نخجوانی از تصویب و ابلاغ 6 دستورالعمل با مرجعیت وزارت بهداشت برای مقابله با شیوع این بیماری در فرودگاههای کشور خبر داد و تصریح کرد:فرمهای قربالگری باید توسط مسافرین تکمیل شده و در زمان ورود به مراجع ذی صلاح ارائه شود.

وی ازاستقرار تیمهای بهداشتی درمانی و تهیه اتاقهای قرنطینه در مبادی ورودی فرودگاهها خبر داد و از مسافرین درخواست کرد که با دقت این فرمها را پر کنند، تا ناخواسته موجب انتقال بیماری به دیگر هموطنان نشوند.

رئیس سازمان هواپیمایی با اشاره به حدود 500 تا 550 پرواز به طور میانگین در شبانه روز، مدت زمان تاخیر پروازها را به طور متوسط 20 دقیقه اعلام و خاطر نشان کرد: این مدت زمان تاخیر با توجه به حجم پروازها، از نرم جهانی بالاتر نمی باشد.

نخجوانی همچنین گفت: در روزهای اخیر برخی گزارشها درباره گرانفروشی برخی دفاتر فروش و آژانسها دریافت شد که رسیدگی می کنیم. معاون وزیر راه و ترابری تاکید کرد: با آژانسهایی که در حق مردم اجحاف کنند و بلیت را بیش از قیمت مصوب بفروشند، برخورد می شود.