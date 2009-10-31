ارائه امیدهای جدیدی در درمان سرطان خون

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه سیه نا با تجزیه سلولهای خونساز موفق شدند در این سلولهای غیر مژکدار مژکهای اولیه را نشان دهند و یک مکانیزم جدید را شناسایی کنند که برای عملکرد صحیح سیستم ایمنی بدن نقش اساسی ایفا می کند.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "بیشتر سلولهای ارگانیسم ما مجهز به زائده های کوچکی به نام مژکهای اولیه هستند.

این اندامکها همانند آنتن توانایی جمع آوری سیگنالهای خارجی را دارند و در پاسخهای سلولی به فاکتورهای حاضر در محیط نقش مهمی ایفا می کنند. به خصوص، مژکهای اولیه برای انتقال صحیح سیگنالهایی که تکثیر را تنظیم می کنند بسیار اساسی هستند. ایجاد تغییر در این سیگنالها می تواند منجر به بروز بیماریهای متعددی چه ژنتیکی و چه سرطانی شود. در این تحقیق ما مشاهده کردیم که در سلولهای خونساز و به خصوص در لنفوسیتهای T این اندامکها در کنترل فعالیت و تکثیر این سلولها نقش دارند."

براساس گزارش نیچر بیولوژی سلولی، نتایج این کشف می تواند در سطح بیولوژی مولکولی به کنترل تکثیر سلولهای خونساز از طریق این مژکهای اولیه کمک کرده و امیدهای جدیدی را در درمان سرطان خون (لوکمی) ارائه کند.