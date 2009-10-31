خدمات بیمه ای بوشهر اینترنتی شد

غلامحسین ستوده خو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: مراعات اصل رضایت مشتری، کاهش مراجعات حضوری به شعب، کاهش ترددهای زاید درون شهری، کاهش هزینه های سربار، پاسخگویی سریع و آسان و قابلیت دسترسی آسان در مواقع اضطراری از مزایای اینترنتی شدن خدمات این سازمان است.

وی اظهار داشت: انجام فعالیتها از طریق اینترنت و حذف حضور فیزیکی کارفرمایان و یا نمایندگان آنها به دلیل الزام قانونی پرداخت حتی بیمه از طریق مراجعه به شعبه، اظهار لیست کارکرد ماهیانه بیمه شدگان، دریافت برگ پرداخت و ... از مزایای این خدمات می باشد.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: تغییر سیستم نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی از DOS به WINDOWS موجب به روز شدن سیستم های این اداره کل شده است.

وی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ ترین و عمده ‌ترین سازمان بیمه ‌گذار در کشور است، گفت: مهمترین رسالت تامین اجتماعی ارائه تسهیلات به افراد زیرپوشش و همراهی آنها در تمام مراحل سخت زندگی است و تلاش مدیران سازمان در سراسر کشور نیز در این راستا انجام می‌ شود .

مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر، وصول منابع مالی و اجرای تعهدات 18گانه را از مهمترین وظایف سازمان تامین اجتماعی برشمرد.