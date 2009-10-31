به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز مسابقات فوتسال سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا قوانین رقابت‌ها در اختیار تیم‌های حاضر در این پیکارها قرار گرفت.

در این مقررات تاکید شده بود کارت‌های زرد و قرمزی که بازیکنان در مرحله گروهی دریافت می کنند برای حضور در مراحل نهایی منظور نخواهد شد اما با گذشت چهار روز از آغاز مسابقات مسئولان برگزاری بازیهای داخل سال آسیا در اقدامی عجیب تغییراتی در قوانین برگزاری پیکارها به وجود آورده‌اند.

در قوانین تازه مسابقات فوتسال، مقررات قبلی لغو شده و طی آن تاکید شده است کلیه کارت‌های بازیکنان در مرحله گروهی دریافت می کنند در مرحله یک چهارم نهایی و بالاتر نیز منظور می شود.

همین مسئله اعتراض مدیران تیمها را به دنبال داشته است که طی آن با تنظیم نامه‌ای رسما از مسئولان برگزاری مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا خواهان اصلاح مقررات پیکارها شده‌اند.