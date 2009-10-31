۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

در بندر گناوه؛

غرق شدن یک فروند اتوبوس مسافربری دریایی سه کشته و مفقود بر جای گذاشت

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان گناوه گفت: یک فروند اتوبوس مسافربری دریایی با 23 مسافر و دو خدمه که از جزیره خارگ به سمت بندر گناوه در حرکت بود، غرق شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، بهمن نکیسا پیش از ظهر شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: این شناور از ظهر روز جمعه به دلیل مواج بودن دریا دچار سانحه و غرق شده است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد این اتوبوس دریایی بر اثر شکسته شدن بدنه در پنج مایلی ورودی به آبراه گناوه غرق شده باشد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان گناوه با بیان اینکه پس از اعلام کمک از سوی این اتوبوس دریایی نیروهای این بندر به سرعت وارد عمل شدند، گفت: در این حادثه یک مسافر فوت شده و دو نفر نیز مفقود شدند.

نکیسا افزود: قایقهای صیادی که در حوالی این اتوبوس دریایی هستند به سرعت وارد عمل شده اند و حدود 20 مسافر این اتوبوس دریایی را نجات دادند.

وی با اشاره به اینکه دو گروه تجسس از خوزستان و بندر بوشهر به دنبال اجساد گمشده هستند، گفت: همچنین یک تیم غواصی نیز چند عملیات در محل حادثه به انجام داده اند که نتیجه ‌ای در برنداشته است.

