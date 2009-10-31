غرق شدن یک فروند اتوبوس مسافربری دریایی سه کشته و مفقود بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، بهمن نکیسا پیش از ظهر شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: این شناور از ظهر روز جمعه به دلیل مواج بودن دریا دچار سانحه و غرق شده است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد این اتوبوس دریایی بر اثر شکسته شدن بدنه در پنج مایلی ورودی به آبراه گناوه غرق شده باشد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان گناوه با بیان اینکه پس از اعلام کمک از سوی این اتوبوس دریایی نیروهای این بندر به سرعت وارد عمل شدند، گفت: در این حادثه یک مسافر فوت شده و دو نفر نیز مفقود شدند.

نکیسا افزود: قایقهای صیادی که در حوالی این اتوبوس دریایی هستند به سرعت وارد عمل شده اند و حدود 20 مسافر این اتوبوس دریایی را نجات دادند.