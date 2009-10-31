معرفی هفت کاربرد فناوری نانو در صنعت خودروسازی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سرکار شنبه در یک نشست خبری، ایران را سردمدار توسعه فناوری نانو در میان کشورهای اسلامی و منطقه توصیف کرد و افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره دستاوردهای خود را در حوزه فناوری نانو به صورت محصولات تولیدی، محصولات صنعتی بهبود یافته با فناوری نانو، تجهیزات آزمایشگاهی، دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و خدمات توسعه فناوری عرضه خواهند کرد.

وی تحقیقات دانشگاهها و پژوهشگاهها، ترویج، آزمایشگاه، فناوری، کریدور فناوری، نهادهای دولتی، بخش فروش و بین الملل را از جمله بخشهای این جشنواره ذکر کرد و اظهار داشت: در این دوره دستاوردهای 50 شرکت مستقر در مراکز رشد کشور محصولات خود را عرضه خواهند کرد.

سرکار کریدور فناوری و بخش ویژه صنعت را از بخشهای جدید این جشنواره دانست و اضافه کرد: در بخش صنعت مدیران و متخصصان صنایع با کارکردهای صنعتی فناوری نانو در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی و صنایع غذایی، پزشکی، بهداشتی و دارویی، ساختمان، خودرو و نساجی آشنا می شوند.

استفاده از فناوری نانو در "سورن"

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با تاکید بر اینکه 7 فناوری نانو در صنعت خودروسازی وارد شده است، گفت: این فناوریها در خودروی "سورن" کاربردی شده و به منظور آشنایی جامعه این بخش از جشنواره را با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار می کنیم.

سرکار ادامه داد: فناوریهای نانویی که در خودروسازی کاربردی شده است شامل مواردی چون رنگ نانو، شیشه های خود تمیز شونده، نانو کامپوزیتها، فیلتر و روغن و روکشهای آب گریز می شود.

اولین نشست شبکه نانو اکو در جشنواره فناوری نانو

سرکار از برگزاری اولین نشست شبکه نانو اکو در جشنواره فناوری نانو خبر داد و خاطرنشان کرد: ستاد توسعه ویژه نانو پیشنهاد ایجاد شبکه ای در حوزه نانوتکنولوژی میان کشورهای عضو اکو را به سازمان اکو ارائه داده بود که پس از برگزاری جلسات بحث و مذاکره، کشورهای عضو با ایجاد این شبکه موافقت کردند و در حال حاضر دبیرخانه این شبکه در ایران مستقر است.

وی افزود: در زمان برگزاری این جشنواره نشستهایی با حضور اعضای شبکه در محل برگزاری نمایشگاه برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد نانو همچنین اعلام کرد: علاوه بر این برای اولین مرکز فناوری نانو "یونیدو" نیز در این نمایشگاه غرفه ای اختصاص داده شده است.

وی به حضور برخی از کشورها در این نمایشگاه اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون اکراین، روسیه، قزاقستان، مالزی و انگلیس و در صورت نهایی شدن و جمهوری تاتارستان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

تجلیل از برگزیدگان در حوزه نانو

سرکار با بیان اینکه این جشنواره در روز 13 آبان ماه در مصلی امام خمینی افتتاح می شود، گفت: این نمایشگاه تا روز 17 آبان ماه ادامه دارد. در روز اختتامیه از یک نفر از کشورهای اکو و یک نفر از ایرانیان مقیم خارج که بیشترین همکاری را با محققان داخل دارند تقدیر می شود. ضمن آنکه از سه مرکز رشد فعال در زمینه فناوری نانو، شرکتهای فناوری و رسانه های فعال در این حوزه تقدیر به عمل می آید.