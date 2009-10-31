"صداها" دو روز پایانی هفته شش میلیون فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در دو روز آخر هفته در شش سانس به فروش بالای شش میلیون رسیده است. اکران عمومی "صداها" از 29 مهرماه در گروه فرهنگی آغاز شده است.

رضا کیانیان، رویا نونهالی، آتیلا پسیانی و نازنین فراهانی بازیگران "صداها" هستند که پنجمین فیلم موتمن و سومین همکاری او با عقیقی بعد از "هفت پرده" و "شب‌های روشن" است. فیلم درباره قتلی در یک مجتمع مسکونی است.

سایر عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، چهره‌پرداز: مهری شیرازی، صدابردار: پرویز آبنار و طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی.