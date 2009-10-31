ریشه کن شدن بیسوادی در شش هزار روستا/هفت هزار آموزشیار استخدام می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: قائم مقام نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به برگزاری جشن پایان بیسوادی در شش هزار روستای کشور گفت: هفت آموزشیاران نهضت سواد آموزی دارای 60 ماه خدمت متوالی تا قبل از سال 80، تا پایان سال جاری استخدام می شوند.