ریشه کن شدن بیسوادی در شش هزار روستا/هفت هزار آموزشیار استخدام می شوند

علی وطنی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه نهضت سواد آموزی در کرمان اظهار داشت: آموزشیاران نهضت سواد آموزی دارای مدرک دانشگاهی که تا پایان 8 آبان ماه 1380 دارای 60 ماه سابقه کار در نهضت سواد آموزی هستند مشمول قانون استخدام هستند که از ابتدای سال جاری این استخدام در حال انجام است.
قائم مقام نهضت سواد آموزی کشور تصریح کرد: در بسیاری از استانهای کشور استخدام این افراد مراحل پایانی را طی می کند و هم اکنون در مرحله کارهای اجرایی و گزینش قرار دارد که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به تمام برسد.
وطنی خاطر نشان کرد: مجلس نیز اخیرا مصوبه ای در ارتباط با استخدام نیروی های حق التدریس آموزش و پرورش تصویب کرده است که طبق شرایط 7هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی دارای مدرک دانشگاهی را نیز شامل می شود.
وی افزود: این مصوبه هم اکنون در شورای نگهبان قرار دارد و پس از مشخص شدن بار مالی مصوبه توسط دولت و تصویب شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
نظر شما