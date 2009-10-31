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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۷

سه والیبالیست دختر استان مرکزی در اردوی تیم ملی نوجوانان

سه والیبالیست دختر استان مرکزی در اردوی تیم ملی نوجوانان

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال استان مرکزی گفت: از سوی فدراسیون والیبال سه والیبالیست دختر استان مرکزی به اردوی تیم‌ملی نوجوانان دعوت شدند‌.

محمد رضا سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه 50 بازیکن برتر کشور توسط کادرفنی تیم‌ ملی والیبال نوجوانان بانوان به نخستین اردوی این تیم دعوت شده اند، افزود: از این تعداد سه بازیکن سمیرا عمره‌آبادی، پگاه پاک‌بین و فاطمه جلالوندی از استان مرکزی هستند.

وی عنوان کرد: 10 نفر از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم‌ملی، از مسابقات آموزشگاه‌های کشور که در اراک و شیراز برگزار شد، انتخاب شده و 40 بازیکن دیگر هم در پایان مسابقات المپیاد ایرانیان شناسایی شده‌اند.

سمیعی با اشاره به اینکه بازیکنان دعوت شده به دو گروه تقسیم می شوند گفت: این بازیکنان در دو مرحله اردوی تدارکاتی، عملکردشان مورد آنالیز قرار می گیرد.

کد مطلب 974182

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