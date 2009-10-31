12 هزار راننده حرفه ای در حمل و نقل برون شهری فعالیت می کنند

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، شاغلین مستقیم بخش حمل و نقل در استان را بالغ بر 12 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این نسبت به کل جمعیت شاغل استان حدود سه درصد است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بخش حمل و نقل ابزاری سودمند در اقتصاد کشور و توسعه اجتماعی محسوب می شود، افزود: این بخش از طریق فعالیتهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط است باعث ایجاد اشتغال شده و در اقتصاد کشور و توسعه اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و از بخشهای اشتغالزا و مؤثر در اقتصاد منطقه ای است.

وی تأکید کرد: به لحاظ اشتغالزایی بخش حمل و نقل در استان با توجه به وجود دو کریدور ترانزیتی شرق، شمال و جنوب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در صورت رونق ترانزیت از مسیر چابهار به سایر کشورها می تواند زمینه اشتغال بسیاری از بیکاران استان را فراهم سازد.

مجرد، حمل و نقل را موتور توسعه اقتصادی استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت: باید با گسترش زیربناها و ارائه تمهیدات مناسب روند فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش را بیشتر کرد.