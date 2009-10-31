تیم والیبال بانوان استان همدان از لیگ برتر کنار گذاشته شد

رئیس هیئت والیبال استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: مسابقات لیگ برتر بانوان کشور از 14 آبان ماه آغاز خواهد شد و این درحالی است که نماینده همدان از این مسابقات کنار گذاشته شده است.

علی اصغر قنادان افزود: پس از اینکه فدراسیون نامه‌ای مبنی بر حضور در این مسابقات را به این هیئت ارسال کرد، کتبا حضور خود را به آنها اعلام کردیم و حتی در جلسه هماهنگی مسابقات نیز شرکت کردیم ولی به دلیل حضور پیدا نکردن در مراسم قرعه کشی، تیم لرستان را که در لیگ دسته دو حضور دارد جایگزین همدان کردند.

قنادان اضافه کرد: همیشه اینگونه پایمال شدن حق تیم های شهرستانی وجود داشته و جالب تر اینکه بدلیل حضور تیم پیروزی در سوپر لیگ والیبال باشگاه های کشور، تیم بانوان این تیم نیز که تنها چند هفته از تشکیل آن می گذرد وارد مسابقات بانوان شده است و این جای بسی سئوال برای ما دارد.

وی در پایان با انتقاد از مسئولان و کمیته مسابقات فدراسیون والیبال تصریح کرد: ما تلاش خود را برای حضور دوباره در این مسابقات خواهیم کرد.