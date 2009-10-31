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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آلودگی نوری سبب اختلال در مسیر یابی پرندگان می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول حیات وحش و منابع طبیعی محیط زیست استان هرمزگان از تاثیر نوری بر چرخه زندگی گونه های محیط زیست خبر داد.

میثم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: تا کنون طرح مطالعاتی مشخصی به منظور بررسی آثار آلودگی نوری بر روی حیات وحش انجام نشده است ولی بر اساس موضوعات مختلف تحقیقاتی در ایران و سایر نقاط دنیا آلودگی نوری بر چرخه زندگی گونه های مختلف تاثیر دارد.

وی افزود: به طور کلی به دلیل اینکه بسیاری از فعالیت های جانوران بر اساس تغییرات طول روز و میزان نور است با اطمینان می توان گفت آلودگی نوری بر روی جانوران اثر گذار است. به طوری که مسیر یابی پرندگان مهاجر مختلف را می تواند با اختلال مواجه کند.

قاسمی تصریح کرد: آلودگی نوری همچنین بر روی لاک پشت های دریایی که از تخم خارج می شوند اثر گداشته و از مسیر خود سمت دریا به طرف منبع نور منحرف می کند اما میزان تاثیر تا چه اندازه و چطور و چگونگی آن تا کنون مشخص نیست.

کد مطلب 974191

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