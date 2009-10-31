10 شهر آذربایجان غربی فاقد کتابخانه است

علی فیروز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اعلام این مطلب افزود: شهرهای دیزج، قطور، نوشین شهر، نالوس، سیمینه، گردشکشانه، آواجیق، محودآباد، ربط و میرآباد شهرهای فاقد کتابخانه هستند که در سفر دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی احداث کتابخانه در این شهرها با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال مصوب شد.

وی از آغاز عملیات اجرایی کتابخانه های شهرهای دیزج و قطور شهرستان خوی با اختصاص 500 میلیون ریال از ابتدای سال جاری خبر داد و بیان داشت: همچنین در حال حاضر شش پروژه کتابخانه جدید با زیر بنای 12 هزار و 400 متر مربع و اعتبار 9 هزار و 500 میلیون ریال در سطح استان در دست احداث است.

80 کتابخانه در آذربایجان غربی باید ساخته شود

مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف افق 1404 باید 80 کتابخانه عمومی در سطح استان ساخته شود، اظهار داشت: در این راستا باید به ازای هر 25 هزار نفر یک کتابخانه عمومی با زیر بنای دو هزار و 200 متر ساخته شود که در این راستا باید مجموع کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی از 54 به 134 باب افزایش یابد.

فیروز سرانه فضای کتابخانه ای به ازای هر هزار نفر در استان را برابر 1.4 متر عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر 27 هزار متر مربع کل فضای کتابخانه ای است که با بهره برداری از این کتابخانه ها تا پایان شش ماهه دوم سال 89 به 38 هزار متر مربع خواهد رسید.

وی با اشاره به اتمام عملیات احداث ساختمان کتابخانه مرکزی ارومیه، بیان داشت: امسال دو میلیارد و 40 میلیون ریال برای تجهیز این کتابخانه اعتبار اختصاص یافته که متاسفانه یک دهم فضای موجود را پوشش خواهد داد.

وی قرائت خانه، بخش مرجع، اینترنت، کتابخانه نابینایان، سمعی و بصری و اسناد را از جمله بخش های تعبیه شده در این کتابخانه دانست و خاطر نشان کرد: با ادامه این روند تخصیص اعتبار، زمان مشخصی برای بهره برداری از این کتابخانه نمی توان مشخص کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی استان را 513 هزار جلد عنوان کرد و بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون 215 هزار و 563 جلد کتاب توسط 49 هزار و 878 عضو به امانت برده شده است.

فیروز در خصوص پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداریها به کتابخانه های عمومی گفت: متاسفانه در حال حاضر مشکل تعبیر قانون با شهرداری ها داریم که برخی از آنها با استناد به برخی قوانین فقط عوارض دریافتی را مشمول این قانون می دانند.

وی نیم درصد بودجه شهرداری ها را تنها منبع درآمد کتابخانه ها عنوان و خاطر نشان کرد: متاسفانه این بودجه برای اجرای طرحهای توسعه کتابخانه ها کافی نیست.