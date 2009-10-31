30درصد مشترکین آب روستایی بوشهر بالاتر از سرانه آب مصرف می کنند

داراب رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه این مشترکین مشمول جریمه مازاد مصرف به صورت پلکانی می شوند، افزود: همچنین حدود 18 درصد از مشترکین خانگی بصورت بی رویه و بیش از دو برابر الگوی تعیین شده آب مصرف می کنند.
وی اظهار داشت: همچنین حدود 33درصد مشترکین خانگی روستایی بوشهر زیر الگو، آب مصرف می کنند و هیچگونه جریمه مازاد به آنها تعلق نمی گیرد و آب بها آنها مطابق تعرفه آب بها سال 86 محاسبه و دریافت می شود.
رفیعی پور با بیان اینکه تعرفه های آب بهاء مشترکین روستایی بوشهر افزایش نیافته است، اظهار داشت: تعرفه های آب تا سقف الگوی مصرف یعنی 16 و17 متر مکعب در مناطق روستایی هیچ افزایشی نداشته است.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در خصوص مصوبه اخیر وموضوع الگوی مصرف آب در مصارف مختلف گفت: به طور کلی تعرفه های آب بهاء تا الگوی مصرف افزایش نیافته است واین افزایش تعرفه مربوط به مشترکانی است که بالاتر از سقف الگو، آب مصرف می نمایند، می باشد.
وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه توسط این گونه مشترکین علاوه بر آب بهاء مصرفی جریمه مازاد الگو به صورت پلکانی 5 تا 7 برابر تعرفه آب از آنها دریافت خواهد شد.
رفیعی پور اضافه کرد: با توجه به قیمت تمام شده زیاد آب در استان بوشهر، این افزایش قیمت برای مصارف بالای الگو می تواند تا حدودی زیان شرکتهای آب و فاضلاب را جبران کند و از طرفی در کنترل میزان مصرف آب موثر باشد.
وی ضمن تأکید در خصوص رعایت امر صرفه جویی توسط مشترکان این شرکت گفت : با توجه به خشکسالی و کمبود آب در این استان و حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف به مشترکین توصیه می شود از آب شرب خانگی جهت فضای سبز، کشاورزی، دام و سایر موارد غیر خانگی حتی المقدور استفاده ننمایند.
مدیرعامل شرکت آبفار یادآور شد: هم اکنون شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر دارای 75 هزار مشترک است که از این تعداد 70 هزار 942 مشترک خانگی و بقیه غیر خانگی هستند.
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