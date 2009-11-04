سوداگران عرصه آموزش دانش آموزان را نشانه گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، با کاهش جمعیت داوطلبان پشت درهای دانشگاهها و افزایش ظرفیت موسسات علمی و آموزشی طی سالهای گذشته، مسئولان آموزشی کشور تصور می کردند که معضل کلاسهای کنکور و تست زنی و کتابهای آموزشی و کمک آموزشی حل شود غافل از اینکه این موسسات تیرهای خود را به سمت خانه های پایین تر تحصیلی کمانه گرفته اند.

این موسسات و ناشران کتابهای آموزشی هم اکنون بر روی پایه های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی سرمایه گذاری می کنند و با ارائه بسته های آموزشی متنوع اعم از دفترچه های برنامه ریزی درسی، کتابهای کمک آموزشی، لوح فشرده درسی و ارائه کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی سعی در جذب مخاطب در گروه سنی 7 تا 16 سال دارند.

اشتهای کاذب در خانواده ها برای استفاده از وسایل کمک آموزشی

از سویی به دلیل حساسیت بالایی که والدین امروزی بر روی تحصیل تک فرزندشان دارند و می خواهند از بهترینهای مدارس و قوم و خویششان باشند، تحت تاثیر تبلیغات رادیو و تلویزیونی، آنها را در کلاسهای آموزشی خارج از مدرسه ثبت نام و انواع کتابهای کمک آموزشی را نیز برای آنها تهیه می کنند.

ریشه این موضوع در برنامه آموزشی نیست بلکه به تغییر ذائقه و اشتهای کاذب در خانواده ها برمی گرد. ما فکر می کردیم با حذف کنکور گشایشی را در برنامه های آموزشیمان ایجاد کنیم که متاسفانه مدارس غیردولتی و استعدادهای درخشان نیز مسابقه ورودی گذاشته اند و خانواده ها برای چشم و هم چشمی فرزنداشنان را مجبور به استفاده از این کتابها می کند بهرام محمدیان

اما رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره اینکه طی سالهای اخیر، معلمان ضمن ارائه تکلیف به دانش آموزان آنها را موظف به خرید کتابهای کمک آموزشی موجود در بازارکرده و بعضا نیز آنها را تشویق به شرکت در کلاسهای آموزشی نیز می کنند به مهر گفت: این یکی از مشکلات جدی ما طی سالهای اخیر است که ریشه آن برنامه آموزشی نیست بلکه به تغییر ذائقه و اشتهای کاذب در خانواده ها برمی گردد.

حجت السلام محی الدین بهرام محمدیان ادامه داد: ما فکر می کردیم با حذف کنکور گشایشی را در برنامه های آموزشیمان ایجاد کنیم که متاسفانه مدارس غیردولتی و استعدادهای درخشان نیز مسابقه ورودی گذاشته اند و خانواده ها برای چشم و هم چشمی فرزنداشنان را مجبور به استفاده از این کتابها می کنند.

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش درباره فعالیتهای حوزه خود در تدوین کتابهای کمک آموزشی گفت: سالانه کتابها و نرم افزارهای آموزشی زیادی برای تمام پایه های تحصیلی تولید می شود و ما مشکلی در زمینه ارائه مواد آموزشی نداریم.

معلمان هم مقصرند

البته محمدیان در این میان از معلمان دوره ابتدایی نیز انتقاد جالبی کرد. "حتی ما برای اینکه تکلیف شب را محدود کنیم، در دوره ابتدایی کتاب بنویسیم را در کنار بخوانیم تالیف کردیم و خواسته ایم که آن را در کلاس انجام بدهند و تکلیف به خانه نبرند، اما متاسفانه برخی از معلمان به دانش آموزان می گویند ورقهای کتابها را جدا کرده و وسط آن کاغذ بگذارند و سیمی کنند و در آن تکلیف اضافی بنویسند و فکر می کنند اگر این کار را بکنند بار علمی دانش آموزان بالا می رود. ما با این موضوع هم موافق نیستیم و آن را مورد تائید سازمان پژوهش نمی دانیم."

نبود قوانین در این حوزه

نبود قوانین دقیق و مرتبط با این موضوع در آموزش و پرورش و سایر نهادهای دیگر و عدم هماهنگی بین آموزش و پرورش، صدا و سیما و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی نیز باعث سوء استفاده موسسان این آموزشگاهها و ناشران کتب کمک آموزشی شده است.

مصداق این مسئله نیز، تبلیغ یکی از آموزشگاههای علمی در رادیو است که بهترین زمان پخش یعنی ساعت 4 بعد از ظهر را در اختیار گرفته و بیش از یک ماه است که به مدت یک ساعت رسما برنامه ها و فعالیتهای خود را با حضور موسس اصلی تبلیغ می کند.

در این برنامه موسس آموزشگاه که خود نیز فرد سرشناسی است و آموزشگاه را نیز به نام خود تبلیغ می کند، به سئوالات بیشمار مخاطبان پاسخ می دهد و آنها را به شرکت در کنکورهای آزمایشی و خرید کتابهای کمک آموزشی وابسته به موسسه تشویق می کند.

جالبتر اینکه مجری برنامه از مدیران ارشد این موسسه است و بر موضوع برنامه احاطه کاملی دارد و دائم بر طبل تبلیغ این آموزشگاه می کوبد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با تاکید اینکه این سازمان کتابهای کمک آموزشی مناسب را نیز معرفی کرده است، گفت: اشتهای کاذبی که در دوره متوسطه وجود دارد ناشی از تب کنکور است که باعث دوپینگ آموزشی یعنی کلاسهای کنکور و کتابهای کمک درسی است و تست زنی را یاد می دهند.

پرخوانی و خوب خوانی

سرنوشت فرزندانمان را با پرخوانی به جای خوب خوانی پر نکنیم چرا که پرخوانی همیشه جواب نمی دهد بهرام محمدیان

اگرچه محمدیان از طرح ساماندهی رسانه های کمک آموزشی در شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و به خانواده ها توصیه کرد که سرنوشت فرزندانشان را با پرخوانی به جای خوب خوانی پر نکنند چرا که پرخوانی همیشه جواب نمی دهد اما انتظار می رود که این طرح هر چه سریعتر تکمیل و نهایی شود تا این موسسات و ناشران نتوانند با تبلیغات رسمی و غیر رسمی بر نظام آموزشی کشور که امروز بیش از هر زمان دیگری ملتهب است، تاثیر افزون تری گذارند.

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گزارش: فهیمه سادات طباطبایی