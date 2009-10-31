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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

کتابخانه های عمومی بندرترکمن با کمبود منابع کافی روبروست

کتابخانه های عمومی بندرترکمن با کمبود منابع کافی روبروست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار ترکمن اعلام کرد: کتابخانه های عمومی فعال در شهرستان با کمبود منابع روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نعمت الله حاجی زاده ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان افزود: یکی از دلایل عمده عضویت کم دانش آموزان، جوانان و سایر اقشار جامعه در کتابخوانی را نبود منبع کافی است.

وی اظهار داشت: کتابهای موجود در کتابخانه ها نیاز جوانان را مرتفع نمی سازد و منابع باید به روز و متناسب با دانش عصر نوین باشد.

به گفته حاجی زاده، تربیت نیروی انسانی و نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی امری مهم بوده که باید در این حوزه برنامه ریزی شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان نیز از راه اندازی کتابخانه های عمومی در روستاهای بیش از سه هزار نفر جمعیت استان و شهرستان بندرترکمن خبر داد.

سید حسین علوی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه کتاب و کتابخوانی و خلاقیت گفت: بهبود وضعیت کمی و کیفی کتابخانه ها از اهداف و سیاستهای جدید اداره کل کتابخانه های استان است.

حدود 30 کتابخانه عمومی در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 974211

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