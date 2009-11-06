وقوع بیشترین قتلهای اخلاقی و طایفه ای در کرج و ورامین

سهراب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با وضعیت وقوع قتل در جامعه گفت: باید علل و عوامل وقوع قتل ها مورد ارزیابی جدی قرار گیرد و به دنبال راهکاری در جهت پیشگیری از این وقایع باشیم.

این اظهارات در حالی از سوی سلیمانی مطرح می شود که پیش از این رئیس کل دادگستری استان تهران چندی پیش نسبت به پرونده های قتل ابراز نگرانی کرده و عنوان داشته است در خصوص پرونده‌های جنایی و آمار آنها به ویژه پرونده‌های قتل وضعیت مطلوب و ایده‌آلی نداریم.

علیرضا آوایی خاطرنشان کرده بود: گر چه آمار قتل زیاد غیرمتعارف نیست اما همین مقدار آمار نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است.

این در حالی است که به گفته سلیمانی، بررسیها نشان داده بیشترین قتل های طایفه ای در ورامین و بیشتریت قتلهای اخلاقی در کرج رخ می دهد.

مدیر کل زندانهای استان تهران به لایحه پیشگیری از جرم اشاره و خاطرنشان کرد: یک کار مطالعاتی و تحقیقاتی عمیق برای تحقق بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم است که امیدواریم این وضعیت با تصویب لایحه‌ پیشگیری از جرم در مجلس شورای اسلامی بهبود یابد.

سلیمانی آشفتگی در محیط خانواده را یکی از عوامل درگیری و خشونت عنوان کرد و افزود: تربیت خانوادگی و توجه به مسائل معنوی در محیط خانه می تواند مانع موثری در جلوگیری از بروز درگیری منجر به قتل باشد.