"انشا و نویسندگی" به شماره دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره مطالبی مانند سرّ نوشتن (گفتگو با اسلامی ندوشن)، دغدغه‌هاو دقیقه‌های من از شعر (محمد آشور)، بنویسید، اما تکراری نه!( مصاحبه با شهرام اقبال‌زاده) و با داشته‌های بومی خودم نوشتم(گفتگو با یوسف علیخانی) به چاپ رسیده است.



سرچشمه‌های رئالیسم جادویی در ادبیات آمریکای لاتین به قلم محمود معتقدی، درآمدی بر فرهنگ آموزش در مدارس ژاپن نوشته دکتر ابوالفضل بختیاری و خاطره‌نویسی راهی به خودشناسی اثر سیدحسین حسینی‌نژاد از دیگر مطالبی است که در "انشا و نویسندگی " دیده می‌شود.



همچنین در این فصلنامه، مقالات ذیل انتشار یافته است: هفت شیوه برای نوشتن فلش فیکشن(ترجمه علیرضا اجلی)،دنیای کامل(ترجمه پریسا برازنده)، از پنج حس خود استفاده کنید( لیلا جمالی) و انشا یعنی ایجاد کردن(عنایت‌الله وثوقی).

شماره دوم "انشا و نویسندگی" به مدیرمسئولی و سردبیری سیدحسین محمدی حسینی‌نژاد منتشر شده است.