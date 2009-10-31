آخرین تغییرات کنکورهای سراسری و کارشناسی ارشد/ اعلام زمان حذف کنکور

تغییرات آزمون کارشناسی ارشد 89

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس در حاشیه مراسم گرامیداشت دهه ریاضیات در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تغییرات کنکورهای کارشناسی ارشد و سراسری 89 گفت: ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 89 که آغاز شده و امسال ضرایب دروس امتحانی تعدادی از رشته های این آزمون تغییر کرده علاوه بر این 10 تا 15 رشته جدید نیز اضافه شده و بر تعداد رشته های شناور افزوده شده است.

شخصی سازی دفترچه سئوالات و پاسخنامه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 89

وی از شخصی سازی دفترچه سئوالات و پاسخنامه همه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 89 خبر داد و به مهر گفت: تمامی رشته های آزمون کارشناسی ارشد با هدف ارتقا امنیت آزمون شخصی سازی می شوند. امسال با توجه به ساخت دستگاههای جدید، دفترچه و پاسخنامه همه داوطلبان شخصی سازی و در پاکت قرار داده می شود و پاکت را خود داوطلب باز می کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: پاسخنامه و دفترچه شخصی هر داوطلب است لذا تقلب چشمی و سایر تقلبها از بین می رود.

وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 89 گفت: آزمون امسال طی 3 روز چهارشنبه 28، پنجشنبه 29 و جمعه 30 بهمن ماه برگزار می شود.

تعداد داوطلبان ثبت نام کننده و ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد

پورعباس گفت: پیش بینی می کنیم تعداد ثبت نام در کنکور ارشد سال 89 به 800 هزار نفر برسد. سال گذشته این تعداد 750 هزار نفر بود. همچنین پیش بینی می کنیم در کنکور کارشناسی ارشد 89 با رشد 25 درصدی پذیرش مواجه شویم.

تغییرات کنکور سراسری 89

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره تغییرات کنکور سراسری 89 گفت: در کنکور 89 تنها نمرات سال سوم دبیرستان به میزان 15 درصد اعمال می شود اما با توجه به اینکه آموزش و پرورش از سال جاری امتحانات دروس پیش دانشگاهی را نیز به صورت سراسری برگزار می کند، نمرات پیش دانشگاهی در کنکور 90 تأثیر گذار خواهند بود.

پیش بینی می شود روند حذف کامل کنکور به سالهای 92 و 93 برسد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره حذف کنکور نیز به مهر گفت: پیش بینی می شود روند حذف کنکور به سالهای 92 و 93 برسد.

احتمال حذف کنکور کاردانی در سال 89

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره حذف کنکور کاردانی گفت: حذف این کنکور به دلیل مشکل سربازی و نظام وظیفه اجرایی نشده است که وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش برای معافیت سربازی داوطلبان آن در حال مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح هستند از این رو احتمال دارد کنکور کاردانی در سال 89 حذف شود.