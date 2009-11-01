11 هزار بوشهری به عتبات عالیات عراق اعزام شدند

حجت الاسلام سلمان بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تا زمانی که پروازهای استانی به سمت عراق برقرار بود، ماهانه یک هزار و 100 نفر در قالب هفت پرواز به عتبات عراق اعزام می ‌شد.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری 800 نفر در قالب 20 دستگاه اتوبوس و هزار و 200 نفر در قالب شش پرواز برای زیارت مرقد مطهر حضرت زینب (س) به سوریه اعزام شدند.

مدیر سازمان حج و زیارت استان بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر 100 راهنمای عتبات عالیات واجد شرایط، فعال هستند، گفت: علاوه بر فعالیت واحد آموزش در مدیریت امور حج، برنامه ‌های آموزشی نیز به روز انجام می ‌شود به گونه‌ ای که هفته گذشته 30 نفر در امتحان این واحد شرکت کردند.

بحرانی با اشاره به اینکه 11 دفتر خدمات مسافرتی مربوط به عتبات در استان فعالیت می‌ کند، گفت: امسال برای جذب مدیران حج تمتع آزمونی برگزار شده و 30 مدیر جذب می‌ شوند.

وی گفت: همچنین سال گذشته سه هزار و 600 نفر در قالب 32 کاروان به حج عمره اعزام شدند.