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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

با کاربرد در صنعت داروسازی /

محققان کشور موفق به ساخت انواع جدید پلیمرهای قالب مولکولی شدند

محققان کشور موفق به ساخت انواع جدید پلیمرهای قالب مولکولی شدند

پژوهشگران گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند پلیمرهای قالب مولکولی را برای استفاده در حسگرهای شیمیایی، دارورسانی، جداسازی مواد و اندازه گیری دارو تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ، دکتر مهران جوانبخت عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و مسئول طرح، پلیمرهای قالب مولکولی را از زمینه‌های تحقیقاتی مهم یک دهه اخیر در مراکز علمی ذکر کرد و گفت: این مواد که به آنها آنتی بادی‌های مصنوعی گفته می‌شود، به گونه‌ای ساخته می‌شوند که با توجه به ویژگی‌های مولکولی مواد به شکل قالب آنها در آمده و فقط ماده مورد نظر را جذب می‌کنند از این رو پلیمر قالب مولکولی نام گرفته‌اند.

وی ادامه داد: برتری‌هایی مانند گزینش پذیری، آزادی عمل برای طراحی مولکولی، پایداری مکانیکی و شیمیایی، سادگی و ارزان قیمت بودن باعث شده است تا در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای انجام شود که موجب توسعه کاربردهای این فناوری شده است.

جوانبخت اضافه کرد: در این طرح، برای بومی سازی این دانش با به کارگیری روش‌های مختلف پلیمریزاسیون (توده‌یی، رسوبی و مینی امولسیون) و با توجه به متغیرهای فراوانی که در این واکنش‌ها وجود دارد، در چهار سال گذشته پلیمرهای ویژه برای 10 داروی مهم از جمله دی پریدامول، ترامادول، کربامازپین، برم هگزین و کرامفنیکل ساخته شده است.

وی کاربرد پلیمرهای ساخته شده در این طرح را در چند بخش شامل طراحی و ساخت حسگرهای نوری و الکتروشیمیایی و همچنین جداسازی و اندازه‌گیری مقادیر بسیار جزئی از این داروها در خون یا بافت‌های دیگر ذکر کرد و گفت: با استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی می‌توان می‌توان 100 تا هزار برابر بهتر از روش‌های معمول آزمایشگاهی، غلظت مواد مورد نظر در خون یا ادرار را اندازه‌گیری کرد.

جوانبخت افزود: تجربه در ساخت 10 نوع پلیمر قالب مولکولی موجب فراهم شدن دانشی شده که ما را در راه ساخت انواع دیگر پلیمرهای قالب مولکولی، متناسب با نیاز مراکز تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی توانمند می‌کند.

وی کاربرد دیگر این پلیمرهای هوشمند را در دارورسانی برای رهاسازی کنترل شده دارو به سلول‌های خاص ذکر کرد و یادآور شد: این کاربرد هم اکنون در مراکز تحقیقاتی دنیا در حال بررسی است.

کد مطلب 974234

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