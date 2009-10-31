محققان کشور موفق به ساخت انواع جدید پلیمرهای قالب مولکولی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ، دکتر مهران جوانبخت عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و مسئول طرح، پلیمرهای قالب مولکولی را از زمینه‌های تحقیقاتی مهم یک دهه اخیر در مراکز علمی ذکر کرد و گفت: این مواد که به آنها آنتی بادی‌های مصنوعی گفته می‌شود، به گونه‌ای ساخته می‌شوند که با توجه به ویژگی‌های مولکولی مواد به شکل قالب آنها در آمده و فقط ماده مورد نظر را جذب می‌کنند از این رو پلیمر قالب مولکولی نام گرفته‌اند.

وی ادامه داد: برتری‌هایی مانند گزینش پذیری، آزادی عمل برای طراحی مولکولی، پایداری مکانیکی و شیمیایی، سادگی و ارزان قیمت بودن باعث شده است تا در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای انجام شود که موجب توسعه کاربردهای این فناوری شده است.

جوانبخت اضافه کرد: در این طرح، برای بومی سازی این دانش با به کارگیری روش‌های مختلف پلیمریزاسیون (توده‌یی، رسوبی و مینی امولسیون) و با توجه به متغیرهای فراوانی که در این واکنش‌ها وجود دارد، در چهار سال گذشته پلیمرهای ویژه برای 10 داروی مهم از جمله دی پریدامول، ترامادول، کربامازپین، برم هگزین و کرامفنیکل ساخته شده است.

وی کاربرد پلیمرهای ساخته شده در این طرح را در چند بخش شامل طراحی و ساخت حسگرهای نوری و الکتروشیمیایی و همچنین جداسازی و اندازه‌گیری مقادیر بسیار جزئی از این داروها در خون یا بافت‌های دیگر ذکر کرد و گفت: با استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی می‌توان می‌توان 100 تا هزار برابر بهتر از روش‌های معمول آزمایشگاهی، غلظت مواد مورد نظر در خون یا ادرار را اندازه‌گیری کرد.

جوانبخت افزود: تجربه در ساخت 10 نوع پلیمر قالب مولکولی موجب فراهم شدن دانشی شده که ما را در راه ساخت انواع دیگر پلیمرهای قالب مولکولی، متناسب با نیاز مراکز تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی توانمند می‌کند.

وی کاربرد دیگر این پلیمرهای هوشمند را در دارورسانی برای رهاسازی کنترل شده دارو به سلول‌های خاص ذکر کرد و یادآور شد: این کاربرد هم اکنون در مراکز تحقیقاتی دنیا در حال بررسی است.