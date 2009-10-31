همایش علم و فوتبال به توسعه و ارتقا فوتبال در جهان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر- رئیس جهانی فدراسیون فوتبال FIFA که به دلیل تداخل کاری نتوانست به تهران سفر کند برای این همایش پیام داد. متن پیام به شرح ذیل است: « فوتبال در ارتقای آموزش پایه ای، پیشگیری از بیماریها و ترویج سلامتی به همراه تضمین یکپارچگی اجتماعی نقشی اساسی دارد.

مسئولیت ما نه تنها در قبال جامعه، بازی، داوران بلکه از همه چیز مهمتر در قبال بازیکنان است. همانطور که می دانید

اهداف فیفا ارتقاء دائمی فوتبال و ترویج آن در جهان در پرتو ارزشهای فرهنگی، آموزشی، وحدت بخش و بشر دوستانه از طریق برنامه های توسعه و جوانان است.

خانواده بین المللی فوتبال امروز جمع شده است تا به کارشناسان و دانشمندان که یافته های بسیار ارزشمندی را ارائه می دهند گوش فرا دهد. ضروری است که انتقال دانش بتواند نه تنها در سطح منطقه ای و ملی، بلکه در سطح بین المللی صورت گیرد .

معتقدم که اولین همایش بین المللی در زمینه علم و فوتبال کمک ارزشمندی به توسعه فوتبال و حمایت از ارزشهای آن برای جامعه ما است.»

