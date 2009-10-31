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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

جشنواره فیلم ترایبکا در دوحه آغاز به کار کرد

جشنواره فیلم ترایبکا در دوحه آغاز به کار کرد

نخستین جشنواره فیلم ترایبکا ـ دوحه پنجشنبه شب با حضور جمعی از ستارگان سینمای آمریکا در پایتخت قطر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مارتین اسکورسیزی فیلمساز نامدار نیویورکی و بن کینگزلی بازیگر انگلیسی‌تبار هالیوود از حاضران در مراسم افتتاحیه بودند که روی فرش قرمز جشنواره در محوطه ورودی موزه اسلامی دوحه حاضر شدند.

آماندا پالمر مدیر جشنواره ترایبکا گفت: ما می‌خواهیم بهترین‌های جهان سینما را به این قسمت از دنیا بکشانیم. تمایل داریم تا به نسل جوانی که به فیلمسازی علاقمندند الهام ببخشیم. رابرت دنیرو بازیگر کهنه‌کار آمریکایی و مالک موسسه ترایبکا نیویورک یکشنبه به قطر وارد می‌شود تا در مراسم اختتامیه شرکت کند.

جف گیلمور از مدیران جشنواره هم درباره جشنواره ترایبکا ـ دوحه گفت: این جشنواره یک همکاری فرهنگی تمام‌عیار برای حمایت از فیلمسازان جوان و بااستعداد منطقه است. بن کینگزلی هم برگزاری این جشنواره را فرصتی مناسب برای تبادلات فرهنگی دانست و گفت: ما باید از فرهنگ‌های دیگر بیاموزیم.

نخستین جشنواره فیلم ترایبکای دوحه چهار روز ادامه دارد و روز یکشنبه به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 974250

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