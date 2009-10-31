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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

میرشکاک شعرهای "من‌شور" را نقد می کند

مجموعه شعر "من‌شور" سروده محمود حبیبی کسبی در نشست دوشنبه این هفته 11 آبان از سلسله نشستهای کتاب دوشنبه‌ در دفتر شعر جوان نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفعلی میرشکاک به عنوان منتقد در این نشست حضور دارد و به نقد و بررسی این مجموعه که به مرحله نهایی داوری جایزه شعر قیصر امین پور راه یافته است می‌پردازد.

شعرهای این مجموعه در سه بخش تقسیمبندی شده است. در بخش نخست(سرخ) شعرهایی با موضوعات توحیدی، در بخش دوم(آبی) شعرهایی با حال و هوای تغزلی و در بخش سوم(سبز) نیز  آثاری با مضامین مذهبی و‌ آیینی گنجانده شده‌اند.

سروده‌های این مجموعه دستمایه اوایل دوره شاعری نویسنده است که از اواخر دهه ٧٠ آغاز و تا سال ٨٦ ادامه پیدا می‌کند.

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر "من‌شور"  در محل دفتر شعر جوان واقع در خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز، نبش کوچه شهید نعمتی برگزار می‌شود.

دفتر شعر "من شور"  از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کد مطلب 974252

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