چشم انداز توسعه 16 ساله گرگان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی در بازدید از طرحهای شهرداری افزود: این سند چشم‌ انداز با سفر به مراکز استانهای بزرگ و استفاده از مشاوران متخصص تهیه و تدوین شده و انتظار می‌ رود در پایان اجرای این سند چشم ‌انداز، گرگان جزو برترین مراکز استانهای کشور شود.



وی به طرحهای در حال بهره برداری این نهاد اشاره و اضافه کرد: اجرای کامل طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تمام محلات سطح شهر، سکوی جدید حمل و بارگیری زباله، جایگاه سوخت CNG الغدیر و دیواره سازی رودخانه زیارت حدفاصل پل بلوار استاندارد تا گلها از جمله این طرحهاست.

به گفته کریمی، کف پوش و وسایل بازی ایمن در چهار پارک محله ای، نصب وسایل بدنسازی در دو پارک محله ای از دیگر طرحهایی است که به بهره برداری می رسد.

شهردار گرگان بیان داشت: کلنگزنی پروژه هایی چون کوی جدید الاحداث مریم، پارک بانوان، المان میدان شهرداری، مجتمع خدمات صنعتی روزبه و مجتمع فرهنگی - ورزشی انقلاب آغاز می شود.

فرماندار گرگان نیز در حاشیه این بازدید گفت: بازگرداندن پول پیدا شده به مبلغ یک میلیارد تومان توسط یکی از رفتگران شهرداری گرگان به صاحب آن اقدامی خداپسندانه بوده و باید این روز در تقویم استانی به عنوان روز رفتگر نامگذاری شود.

جعفر گرزین اظهار داشت: برنامه ‌ریزی دقیق برای تنظیم چشم ‌انداز توسعه گرگان امری ضروری بوده و در برنامه ‌ریزی های آینده باید از نظر کارشناسان خبره و متخصص در امور مختلف بهداشتی، آموزشی و ... بهره برد.