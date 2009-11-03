آغاز واگذاری دسته چک بانکی به تعاونگران/اتصال به شبکه شتاب

ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر، از صدور دسته چکهای بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: در این زمینه برنامه ریزی صورت گرفته است و به زودی دسته چکهای آماده شده به متقاضیان و تعاونگران واگذار می شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: تاکنون تعاونی ها و متقاضیان فعالیت اعتباری در شبکه تعاون که از طریق صندوق تعاون سابق فعالیت می کردند، امکان استفاده از دسته چک را نداشتند.

عظیمی تصریح کرد: با هماهنگی های صورت گرفته به زودی کار واگذاری دسته چکهای جدید به تعاونی هایی که کار اعتباری انجام می دهند آغاز خواهد شد.

وی در مورد ویژگیهای دسته چک بانک توسعه تعاون، افزود: قوانین بانکی موجود در کشور به نحوی است که تمام بانکها موظف به رعایت قوانین یکسانی در زمینه صدور دسته چک هستند از این رو دسته چکهای جدید از لحاظ شکل و ابعاد مانند دسته چکهای موجود در شبکه بانکی کشور خواهد بود. کارکرد چکهای تعاونی مانند چکهای موجود در شبکه بانکی است.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در زمینه اتصال بانک به شبکه شتاب، خاطر نشان کرد: در این زمینه نیز با بانک مرکزی هماهنگی هایی صورت گرفته است.

به گفته عظیمی، صندوق تعاون سابق امکان خدمات رسانی به متقاضیان در شبکه شتاب و همچنین دستگاههای خودپرداز را نداشته است. از طریق راه اندازی بانک توسعه تعاون شرایط تحقق آن در حال فراهم شدن است.