ابداع کاغذ دیواری زنده با استفاده از رنگهای مغناطیسی و رسانا

به گزارش خبرگزاری مهر، نسل جدیدی از کاغذ دیواری ها نه تنها از طراحی زیبا و دلنشینی برخوردارند بلکه توانایی فعال سازی چراغهای روشنایی، سیستم حرارتی و سیستم پخش موسیقی را دارا هستند.

دیوارهای تعاملی پدیده های جدیدی نیستند اما اکثر آنها نیازمند حسگرهای گران قیمت و پروژکتورهای پر مصرف هستند تا دیوارها زنده و متعامل به نظر بیایند. اکنون محققان موسسه MIT طی پروژه ای جدید جایگزینهای کم هزینه تری را برای دیوارهای تعاملی ارائه کرده اند.

این محققان با استفاده از رنگهای مغناطیسی یا آهن دار و رسانا یا مس دار مدارهای الکترونیکی را در طرح ها و رنگهای دلنشین به وجود آورده اند که پس از ترکیب با تراشه های حرارتی، روشنایی، حسگرهای لمسی، چراغهای LED، و بلوتوث دیوارها را به سطحی قابل کنترل تبدیل می کنند که قادرند با تجهیزاتی که در نزدیکی شان قرار گرفته صحبت کنند.

به این شکل با لمس کردن نقش یکی از گلهای کاغذ دیواری می توان چراغی را روشن کرد و یا سیستم تهویه هوا یا حرارتی اتاق را روشن یا خاموش کرد.

برای خلق این کاغذ دیواری ها محققان از فویلهای فولادی در میان لایه های کاغذی که توسط رنگهای مغناطیسی پوشش داده شده بودند استفاده کردند. بر روی این رنگ با استفاده از رنگهای رسانا نقشهایی مختلف و زیبا از گلهای متنوع تا شاخه های تاک رسم شد تا مدارهای الکتریکی کاغذ دیواری شکل بگیرند.

این طرح به طور کلی مداری بزرگ را تشکیل می دهد که می توان حسگرها، چراغها و دیگر تجهیزات الکتریکی را به آن اتصال داد. با این وجود جریان برق جاری در مدارهای این کاغذ دیواری تنها 20 ولت بوده و خطری برای ساکنان منازل به دنبال ندارد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به گفته محققان ابداع این کاغذ دیواری تعاملی نشان می دهد چگونه می توان از فناوری های موجود در کنار مواد و تجهیزات کنونی به شکلی خلاقانه استفاده کرد. با این همه این طرح خلاقانه تا زمان استفاده عمومی راه طولانی در پیش رو دارد و در واقع محققان هنوز نمی دانند چگونه این ابداع می تواند به زندگی امروزی انسانها راه پیدا کند.