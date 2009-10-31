رئیس جمهور قول داده هدفمند کردن یارانه ها مشکلی برای مردم بوجود نیاورد

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای هر طرحی در آغاز کار با مشکلاتی روبرو است و طرح هدفمند کردن یارانه ها هم از این قاعده مستثنی نیست، افزود: در ابتدای اجرای این طرح مشکلات و فشارهایی در جامعه پیش می آید و برخی دچار مشکل می شوند اما تبعات و مشکلات ناشی از آن به مرور زمان و با اصلاح طرح برطرف می شود.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه طراحی و اجرا در هر برنامه ای باید درست و اصولی باشد، تصریح کرد: در طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز باید نمایندگان مجلس تمام دقت خود را در طراحی درست بکار گیرند و دولت نیز با اجرای دقیق و صحیح این طرح از بروز مشکلات احتمالی و فشارهای مضاعف به جامعه جلوگیری کند.



وی گفت: این طرح باید پس از تصویب تمامی مراحل آن به سرعت اجرا شود چرا که هم اکنون نیز سالهای سال است که از اجرای این طرح در کشور عقب افتاده ایم.



کوثری ادامه داد: طرح هدفمندکردن یارانه های یک بخش از طرح بزرگ تحول اقتصادی است که اجرا می شود و طرح تحول اقتصادی نیز با هدف جلوگیری از هدرفتن سرمایه های کشور طراحی شده است.



وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها باید از سالها پیش و در دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در کشور اجرا می شد، تصریح کرد: به دلیل اجرا نشدن این طرح در این دولتها امروز کار سنگین تر شده و باید همه برای اجرای آن کمک کنند.



نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر در کشور براساس روال گذشته سرمایه های ملی مصرف شود در آینده دچار مشکلات فراوانی در این زمینه خواهیم شد اما اجرای این طرح از هدر رفتن سرمایه ها در کشور جلوگیری و کمک می کند یارانه ها درست به دست مردم برسد.



وی با اشاره به قاچاق سوخت و آرد به کشورهای همسایه به دلیل گرانی این اجناس در آن کشورها تصریح کرد: هم اکنون کشورهای همسایه از یارانه ای که باید به مردم ما تعلق گیرد به دلیل سودجویی تعداد قاچاقچی بهره می برند اما اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها از این معضل جلوگیری می کند.



کوثری افزود: براساس طرح هدفمند کردن یارانه ها، تنها گروه هدف یعنی اقشاری که با دریافت نکردن این یارانه ها زندگیشان دچار مشکل می شود یارانه نقدی دریافت می کنند.



وی افزود: این تقسیم بندی براساس آمار و اطلاعاتی که افراد خودشان در فرم های اقتصادی خانوار پر کرده اند انجام شده و بر اساس این فرم ها 36 میلیون نفر از جمعیت ایران واجد شرایط برای دریافت یارانه نقدی هستند.



کوثری با بیان اینکه براساس این طرح به هر نفر 20 تا 24 هزار تومان به صورت ماهانه در ازای حذف یارانه ها تعلق می گیرد، خاطرنشان کرد: اشکالات این طرح باید به مرور زمان و با اجرایی شدن آن در جامعه اصلاح شود.





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