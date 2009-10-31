ترکیب تیم ایران برای دیدار با هلند اعلام شد / سه تغییر در ترکیب ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، براساس تصمیم علی دوستی مهر تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دیدار امروز برابر هلند با ترکیب ایمان صادقی، بهمن مالکی، ایمان شیرازی، علی گودرزی، سعید لطفی، مهرگان گلبرگ، اکبر ایمانی، مرتضی پور علیگنجی، مهرداد یگانه، میلاد غریبی و کاوه ایمانی به میدان خواهد رفت.

در این دیدار اکبر ایمانی جانشین امید عالیشاه محروم شد، میلاد غریبی جانشین پیام صادقیان که سرماخوردگی خفیفی دارد شد و مرتضی پور علیگنجی هم جانشین افشین اسماعیل زاده شده است.

دیدار تیم های فوتبال نوجوانان ایران و هلند ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در نیجریه برگزار خواد شد.