اختصاص 600 میلیون ریال به موسسات قرآنی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، امیرعلی عموزاده ظهر شنبه در نخستین گردهمایی قرآنیان شهرستان سمنان گفت: این اعتبار برای کمک به موسسات ثبت شده قرآنی استان سمنان اختصاص یافته است.

وی افزود: مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی نیز به تازگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است و برگزاری این گونه همایش ها نیز از جمله فعالیت های این مرکز است.

رئیس انجمن قرآن و نهج البلاغه شهرستان سمنان در این گردهمایی گفت: برگزاری محافل انس با قرآن به صورت متوالی، استفاده از مفسرین و علما، برگزاری مسابقات حفظ سوره های واقعه و یاسین و دعوت از خطبای برجسته کشوری را از جمله برنامه های عمومی این انجمن است.

محمد رسول تجلی همچنین بالا بردن سطح قرائت قاریان با حضور اساتید بین المللی، فعالیت در رشته های مرتبط با قرآن مانند خوشنویسی و اجرای نمایش قصص قرآنی، برگزاری کلاسهای اخلاق قرآنی برای قاریان و حافظان قرآن و برگزاری کلاسهای تفسیر و مکالمه قرآنی را از مهمترین برنامه های تخصصی این انجمن عنوان کرد.