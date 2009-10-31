سخنرانی احمدی نژاد در مشهد رویکرد مجلس به طرح هدفمندکردن را تغییر می دهد

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سخنان احمدی نژاد مبنی بر اینکه یارانه ها حذف نمی شود بلکه همه ملت به صورت عادلانه از یارانه برخوردار می شوند، افزود: این سخنرانی می تواند نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با رویکرد جدیدی در تصویب مواد بعدی این طرح روبرو کند.

وی با اشاره به اینکه هنوز برخی از بندها ومواد طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی نمایندگان مجلس تصویب نشده است افزود: این سخنرانی موجب می شود تا نمایندگان سختگیری کمتری در تصویب این مواد داشته باشند و شرایط اجتماعی را بیشتر در نظر بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: سخنان رئیس جمهور در مشهد مبنی بر حمایت عادلانه دولت از همه ملت با مصوبات کنونی مجلس در طرح هدفمند کردن یارانه ها تعارض دارد چرا که در این طرح یارانه ها به گروه هدف یعنی حدود 36 تا 40 میلیون نفر از جمعیت ایران تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه منظور از حمایت دولت در سخنرانی احمدی نژاد نمی تواند حمایت معنوی باشد بلکه منظور همان حمایت مالی است افزود: با این حساب نمایندگان نمی توانند یارانه اقلامی را که در ماده 8 این طرح مانده است حذف کنند و بر این اساس یارانه برخی از کالاها و اقلام حذف نمی شود.

جهانگیرزاده در بیان اینکه یارانه بسیاری از کالاها و حامل های انرژی براساس مصوبات مجلس در این طرح حذف شده است، بدون اشاره به کالاهایی که در ماده 8 جای می گیرند، تصریح کرد: فردا نمایندگان مجلس در جلسه خود برای جلوگیری از بروز تعارض میان آنان و دولت در اجرای طرح هدفمندکردن کالاها با رویکرد جدیدی مصوبات را تصویب خواهند کرد.

وی پیش بینی کرد: براساس این رویکرد جدید همانگونه که در سخنان رئیس جمهور در مشهد بیان شد یارانه های برخی از کالاهای باقیمانده که هنوز مصوب نشده، حذف نشود و همه از حمایت عادلانه دولت برخوردار شوند.