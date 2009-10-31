ابومازن توقف شهرک سازی را شرط ازسرگیری روند سازش دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین) ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ابوظبی دیدار کرد.

ابومازن در این دیدار اعلام کرد تشکیلات خودگردان فلسطین بدون توقف کامل شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی مذاکرات صلح را از سر نخواهد گرفت.

در این دیدار آخرین تحولات منطقه، تلاشهای انجام شده برای از سرگیری مذاکرات صلح، تمام قضایای مربوط به توقف شهرک سازی و تعیین مرجعیت روند صلح بحث و بررسی و اعلام شد که این دو مقوله تنها راه از سرگیری مذاکرات صلح است.

در این دیدار "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان، "نبیل ابوردینه" سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان، "یاسر عبد ربه" دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین و "جرج میچل" فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه حضور داشتند.