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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

نادری منش خبر داد:

توجه به کیفیت در تحصیلات تکمیلی/ضرورت بازنگری در دروس دانشگاهی

توجه به کیفیت در تحصیلات تکمیلی/ضرورت بازنگری در دروس دانشگاهی

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توجه به کیفیت آموزشی در تحصیلات تکمیلی اصل است اما باید بر اساس برنامه چشم‌ انداز 20 ساله در این مقطع افزایش ظرفیت نیز داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش در نشست با تشکلهای دانشجویی مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بازنگری در دروس دانشگاهی گفت: دانشگاه محل تربیت دانشجویان جهت رفع نیازهای کشور است و باید شرایط فرهنگی و آموزشی مناسب، با کیفیت و متنوع تهیه شود که دانشجویان در امر پژوهش و مسئله محوری به سمت رفع نیازهای کشور، کارآفرینی و ایجاد زمینه اشتغال برای خود و دیگران بروند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: از اساتید هم انتظار می‌رود در این راستا رابطه پدر و فرزندی را با دانشجویان خود برقرار کرده و زمینه انتقال تجارب را در دانشگاه فراهم کنند.

به گزارش مهر، همزمان با سومین سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان رضوی معاونان آموزشی، فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشستی با نمایندگان تشکلهای دانشجویی مراکز آموزش عالی این استان ضمن گفتگو و تبادل ‌نظر به سئؤالات آنان پاسخ گفتند.

کد مطلب 974309

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