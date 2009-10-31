نمایش "پارازیت" حوزه هنری در همایش جهانی انیمیشن

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری به نقل از پایگاه اینترنتی مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری اعلام کرد این فیلم کوتاه در همایش جهانی انیمیشن که دسامبر امسال در شهر لوتزرن سوئیس برگزار میشود، به نمایش درمیآید. این فیلم ماه نوامبر برای دانشجویان مدرسه عالی هنر سوئیس نمایش داده خواهد شد.
"پارازیت" نخستین بار در سینمای اصلی شهر لوتزرن سوئیس اکران میشود. این اثر کوتاه تولید مشترک مرکز انیمیشن حوزه هنری و شرکت فلوید (Floid) و مدرسه عالی هنر (Hochschoule Luzern) سوئیس است و داستان نگهبان یک مرز فرضی را به تصویر میکشد که از صدای رادیو دکل به توهم جنگ دچار میشود.
سیدمسعود صفوی و جوخن اهمان تهیهکنندگان، بهزاد رجویپور انیماتور اصلی، مجید اسماعیلی و علیرضا رنجبر مدلر، مهدی ابراهیمخانی استوری برد، آرش کریمی تدوینگر، امید نیکنژاد بافتدهی، گیدو کلر صداگذار و جوردانو کانوا جلوههای بصری از جمله عوامل تولید این فیلم هستند.
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