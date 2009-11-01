پژوهشگران کشور موفق به تولید نانو سنسورهای با حساسیت بالا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شمس الدین مهاجرزاده محقق این طرح تحقیقاتی با اعلام این خبر گفت: ساختار این سنسورها به صورت بین انگشتی بوده که خود به تنهایی حساسیت بالایی نداشته و قطعه اصلی آنها ظرفیت خازن کمی دارد، اما چنانچه یک مدار الکتریکی در کنار آنها تعبیه شود، حساسیت بسیار بالایی پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه سنسورهای معمولی دارای یک "سورس" صفحات خازن کنار هم هستند که مقدار ظرفیت خازن کمی ایجاد می کنند، افزود: از این رو در این پژوهش با استفاده از فناوری نانو لوله های کربنی، موفق به ساخت سنسورهای مکانیکی با حساسیت بسیار بالا شدیم.

مهاجرزاده به جزئیات این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: برای ساخت این سنسورها، ابتدا نانولوله های کربنی را به روش پلاسمایی روی بستر سیلیکاتی، لایه نشانی کردیم سپس با استفاده از بستر سیلیکان، نانو لوله های خاصی را رشد دادیم این نانو لوله ها به دلیل سطوح موثر بسیار بالا امکان ایجاد خازنهایی با مقادیر بالا را عملی می کنند این خازنها دارای ساختار میان انگشتی بوده و به لیتوگرافی با دقت بالا نیاز دارند.

به گفته این محقق، ساختار میان انگشتی در واقع از دو سری خط موازی و کنار هم تشکیل شده است که در ساختار ادوات الکترونیکی متداول به کار می رود.

این محقق ادامه داد: ایجاد ساختارها روی غشای نازک، امکان ایجاد حساسیت بالا و یا امکان محرکه سازی (ایجاد حرکات مکانیکی) را محقق می سازد که تصاویر زیبای میکروسکوپ الکترونی و نیز نتایج الکتریکی کاملا منحصر به فرد آن، حاکی از این مهم هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه تاکید کرد: در آینده این سنسورها برای دریافت سیگنالهای بسیار ضعیف نوسانی مانند آثار زلزله به کار خواهند رفت در ضمن می توانند به عنوان سنسورهای برنامه ریز نیز استفاده شوند.