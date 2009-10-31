اعتراض معاون وزیر به صندلیهای هنرستان تازه ساخت در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر شنبه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، نماینده مردم شهرستان های سندج کامیاران و دیواندره در مجلس و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی ساختمان جدید هنرستان شهید نصری سنندج به بهره برداری رسید.

در ابتدای این مراسم معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی در جریان بازدید از بخش های مختلف این مدرسه به صندلی های آن اعتراض کرد و گفت: کیفیت صندلی ها به هیچ وجه مناسب نیست و مسئولان نوسازی مدارس کردستان نباید آنها را تحویل می گرفتند.

مرتضی رئیسی افزود: کیفیت این صندلی ها به هیچ وجه مناسب نیست و ابعاد آنها نیز همسان نبوده و باید قبل از بهره برداری از آن نسبت به عودت و تعویض آنها اقدام شود.

مشکل در صندلی تنها مسئله ای نبود که مورد اعتراض معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش قرار گرفت، چرا که وضعیت سکو کلاس و همچنین محل قرار گرفتن تخته وایت برد نیز از مشکلاتی بود که از دید رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پنهان نماند و از پیمانکار پروژه خواست که این قسمت ها نیز دوباره مرمت و بازسازی شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خاطرنشان کرد: شرکت تامین کننده وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای مدارس کشور یک شرکت دولتی خصوصی است که با استفاده از کمکهای وزارت آموزش و پرورش تاسیس و باید در زمینه تولیدات و تجهیزات مدارس دقت بیشتری داشته باشد.

رئیسی در ادامه به بحث شیوع آنفلوآنزا در کشور اشاره نمود و یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش در راستای مقابله با شیوع این بیماری اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به طرح جداسازی دستشویی و آب خوری در کلیه مدارس کشور عنوان کرد: اجرای این طرح که از ماه گذشته در کشور آغاز شده است باید مورد توجه مسئولین آموزش و پرورش و سازمان نوسازی و توسعه مدارس قرار گیرد و بدون استثنا در کلیه مدارس قدیمی و جدید اجرا شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: خوشبختانه در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته نحوه مقابله با شیوع بیماری آنفلوآنزا موفقیت آمیز بوده و امیدواریم که این اقدامات و تلاش در آینده نیز نتیجه مثبت و قابل قبولی به دنبال داشته باشد.