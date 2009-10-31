لزوم اجرای مصوبات قبلی سفرهای استانی/خلف وعده مردم را ناامید می کند

علی بنایی درباره تغییر رویکرد سفرهای استانی دولت در سومین دوره آن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نفس انجام سفرهای استانی از این جهت که دولت به میان مردم می رود و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا می شود بسیار کار مهمی است و باید ادامه پیدا کند ولی اگر مصوبات سفرهای استانی اجرا نشود مردم امید خود را نسبت به انجام کار از سوی مسئولان از دست می دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عزم دولت باید بر به انجام رساندن مصوبه های خود در سفرهای استانی باشد، تصریح کرد: اگرچه انجام کار اجرایی به زمان نیاز دارد اما باید اهتمام ویژه ای نسبت به مصوبات قبلی از سوی دولت وجود داشته باشد و تیم ویژه ای پیگیر اجرای مصوبات شود.

بنایی ادامه داد: در سفر قبلی رئیس جمهور به استان قم قرار بر این شد که پایانه های قم در اختیار گمرک قرار گیرد، این موضوع مصوبه هیئت وزیران است اما متاسفانه در پیگیریهایی که بنده داشتم یک معاون وزیر در برابر این مصوبه هیئت وزیران ایستاده و به آن تمکین نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه از این قبیل مصوبات انجام شده مربوط به سفرهای قبلی هیئت دولت به استان قم چندین مورد وجود دارد، گفت: مصوبه شهرک «IT» یکی دیگر از مصوبات اجرا نشده دولت در استان قم است که متاسفانه در طول چهار سال گذشته فقط توانسته ایم کلنگ آن را بر زمین بزنیم.