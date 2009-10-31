۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

هفته پانزدهم لیگ برتر /

پیروزی سپاهان برابر ابومسلم و تداوم صدرنشینی شاگردان قلعه نویی

تیم فوتبال سپاهان با پیروزی برابر ابومسلم به صدرنشینی خود در رقابتهای لیگ برتر ادامه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 14:30 دقیقه امروز (شنبه) تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و ابومسلم مشهد در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان قلعه نویی با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسیدند.

در این دیدار احمد جمشیدیان در دقیقه 3 و محمد عمادرضا در دقیقه 62 گل های تیم فوتبال سپاهان را به ثمر رساندند.

فرهاد کاظمی سرمربی جدید تیم فوتبال ابومسلم نیز که سابقه هدایت سپاهان را در کارنامه اش دارد، در این دیدار حضور داشت.

شاگردان امیرقلعه نویی با این پیروزی 28 امتیازی شدند و به تنهایی در صدر جدول رده بندی قرار گرفتند.

