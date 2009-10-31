رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه آقایان شیخ الاسلام و شیبانی معاونان قدیم و جدید خاورمیانه و مشترک المنافع و سخنگویان قدیم و جدید وزارت امورخارجه، رامین مهمانپرست به عنوان دستیار ویژه و سخنگوی جدید این وزارتخانه معرفی شد.

در این مراسم که با حضور وزیر امور خارجه، قائم مقام، معاونان، مدیران و روسای ادارات وزارت امورخارجه برگزار شد منوچهر متکی با بیان اینکه مهمانپرست با سابقه کار موفق در حوزه های فرهنگی و رسانه ای فردی شایسته برای این مسئولیت است، گفت: امیدوارم وی بتواند در مسئولیتهای جدید منشا خدمات ارزنده برای دیپلماسی کشور باشد.

وی با تقدیر از خدمات، تلاشها و تعامل نزدیک قشقاوی با رسانه ها در سمت سخنگویی افزود: مسئولیت سخنگویی در وزارت امور خارجه جایگاهی حساس است و به عنوان ویترین وزارت امورخارجه محسوب می شود.

متکی با اشاره به سوابق و خدمات خالصانه حسین شیخ الاسلام در مسئولیتهای مختلف طی سالهای اخیر اظهار داشت: وی به عنوان اولین معاون سیاسی وزارت امورخارجه فردی خدوم و با اعتقادات ریشه ای به ارزشهای انقلاب اسلامی است که با پشتکار در وزارت امورخارجه و اداره سفارتخانه ها فعالیت کرد و ما اکنون از تلاشها و خدماتش تشکر و قدردانی می کنیم.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه شیبانی مدیری جوان و مجرب در حوزه خاورمیانه وزارت امورخارجه است، او را گزینه ای مناسب برای معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع معرفی کرد.

رامین مهمانپرست پیش از این در سمت سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند و قزاقستان و مدیر کل هماهنگی امور فرهنگی و معاون مدیر کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه فعالیت می کرد.