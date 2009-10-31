ساماندهی 43 هزار واحد صنفی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در راستای افزایش نظارتها بر واحدهای صنفی در استان کردستان تاکنون 43 هزار و 800 واحد صنفی در استان ساماندهی شده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه در سالهای گذشته نظارتهای سازمان بازرگانی در خصوص فعالیت واحدهای صنفی به دلیل نبود مشخصات و آدرس آنان مناسب نبود ولی باتوجه به اجرای این طرح و شناسنامه دار کردن این واحدها نحوه نظارتهای مجامع امور صنفی و سازمان بازرگانی در آینده بهتر خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان یادآور شد: از مجموع واحدهای صنفی آمارگیری شده در استان شش هزار و 850 واحد تولیدی و 21 هزار واحد نیز جزو واحدهای توزیعی هستند که البته تعداد زیاد واحدهای توزیعی نسبت به واحدهای تولیدی آمار نگران کننده ای است.

شمالی گفت: همچنین در کنار فعالیت 43 هزار و 800 واحد صنفی در استان کردستان 187 اتحادیه و 11 مجمع امور صنفی در شهرستانهای مختلف استان نیز فعالیت می کنند.

وی با انتقاد از وضعیت فعالیت واحدهای صنفی تعمیرکاری به ویژه صنف اتومبیل عنوان کرد: متاسفانه به دلایل مختلف کیفیت خدماتی که توسط برخی از واحدهای تعمیرکاری در استان به ویژه در شهر سنندج ارائه می شود به هیچ وجه مناسب نیست و مجامع امور صنفی باید در این زمینه اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار دهند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در ادامه به برگزاری نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: راه اندازی و حمایت از بخش های خصوصی برای برپایی نمایشگاه از جمله سیاستهای کاری سازمان بازرگانی استان کردستان به شمار می رود که در سال گذشته نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

شمالی توجه به برگزاری نمایشگاه های داخلی را مهم ارزیابی کرد و افزود: در کنار توسعه تجارت خارجی توجه به بازار داخلی نیز به همان اندازه برای ما مهم است و در همین راستا در هفت ماهه اول سال جاری نمایشگاه های مختلف تخصصی و عمومی در مرکز استان و سایر شهرستان های استان برپا شده است.