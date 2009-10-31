بیستمین جشنواره تئاتر گلستان آغاز به کار کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در حاشیه برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر در گرگان افزود: 48 اثر نمایشی به دبیرخانه این جشنواره در استان ارسال شد که 14 اثر پس از بازبینی برای اجرای اصلی انتخاب شد.

غلامرضا منتظری افزود: همچنین سه اثر به بخش جنبی این جشنواره راه یافت که در روزهای جشنواره اجرا می شود.

وی اظهار داشت: از مجموع آثار راه یافته به جشنواره سه اثر برای شرکت در جشنواره تئاتر منطقه ای برگزیده می شوند و در صورت توفیق در آن جشنواره به تئاتر فجر راه می یابند.

منتظری، آموزش هنرمندان و انتخاب گروه های برتر حوزه نمایش را از جمله اهداف این جشنواره اعلام کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: علاقمندان می توانند صبحها از ساعت 8 تا 11 و عصرها از ساعت 15 تا 20 از نمایشهای راه یافته به این جشنواره دیدن کنند.