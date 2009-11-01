حضور محقق ایرانی در یکی از بزرگترین ابداعات جهان پزشکی با تحول در تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه West Wireless Health یکی از مشهورترین مهندسان ایرانی را به عنوان نایب رئیس اجرایی مهندسی و مدیر تحقیقات مهندسی این شرکت انتخاب کرده است.

مهران مهرگانی این پست را به صورت رسمی در تاریخ دوم نوامبر 2009 دریافت خواهد کرد و پس از آن مسئولیت برنامه ریزی و اجرای تحقیقات و نوآوری های آکادمیک را به عهده خواهد داشت. وی پیش از این یکی از اعضای هیئت علمی بخش مهندسی الکتریک و علوم رایانه ای دانشگاه کیس وسترن بوده است.

فعالیتهای تحقیقاتی وی بر روی توسعه میکروسیستمهای ابتکاری متمرکز بوده است و با ورود به شرکت West تحقیقات خود را بر روی بهداشت وایرلس ادامه خواهد داد.

به گفته وی فناوری میکروسیستم با ارائه حسگرهای غیر مضر و مینیاتوری و کار گذاشتن آنها در درون بدن انسان به گسترش شخصی سازی بهداشت کمک خواهد کرد. در این صورت فرصتهای تشخیص بیماری با تصور اینکه ابزاری کوچک می تواند تمامی انواع بیماری ها را تشخیص داده و درمان کند، نامحدود خواهد بود.

موسسه WWHI بخشی از سازمان غیردولتی و غیرتجاری West است. این سازمان مرکزی جهانی برای تحقیقات و توسعه علوم زیستی وایرلس به شمار می رود. ابزار Corventis یکی از جدیدترین دستاوردهای این شرکت است، حسگری ضد آب و چسبنده که می تواند با قرارگیری در پوست بدن میزان تنفس بیمار، سطوح فعالیت و سطوح جریان را در بدن فرد بیمار اندازه گیری کند.

مهرگانی به منظور هدایت تیمی از مهندسان در سازمان WWHI مشغول به کار خواهد شد تا بتوانند نمونه های چسبدار و یا قابل کاشتنی دیگری از این حسگرها را تولید کنند.

بر اساس گزارش رویترز، گری وست بنیانگذار سازمان West و مدیر کنونی این موسسه می گوید هیچگاه نمی توانسته است از رهبری بزرگتر و دانشمندتر از مهرگانی برای تشکیل دادن تیمی جهانی از مهندسان برای سازمانش استفاده کند. برای تشکیل چنین تیم بزرگی مهرگانی برترین دانشمندان فوق دکتری را از سراسر جهان استخدام خواهد کرد تا در نهایت بتوانند حسگرها و تجهیزاتی را برای متحول ساختن صنعت پزشکی ابداع کنند.