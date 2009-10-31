  1. بین الملل
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۲۶

برای شرکت در انتخابات عراق/

علاوی با یک گروه وابسته به اقلیت ائتلاف تشکیل داد

علاوی با یک گروه وابسته به اقلیت ائتلاف تشکیل داد

جنبش ملی نام ائتلاف جدیدی است که با حضور فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی و جبهه گفتگو از گروههای وابسته به اقلیت برای شرکت در انتخابات پارلمانی عراق(16 ژانویه) امروز رسما اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق در حالی رسما با جریان وابسته به صالح المطلق از گروههای وابسته به اقلیت اهل سنت، ائتلافی تحت عنوان"جبهه ملی" تشکیل داد که پیشتر منابع عراقی از تصمیم وی برای پیوستن به ائتلاف ملی عراق(جانشین ائتلاف یکپارچه) خبر داده بودند.

ایاد علاوی چند روز پیش از تمایل خود برای ائتلاف با فهرست تجدید(ابتکار) به رهبری طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق و جبهه گفتگوی ملی از گروههای وابسته به اقلیت اهل سنت این کشور پرده برداشت.

روز دوشنبه دوم شهریور، ائتلاف ملی عراق رسما جانشین ائتلاف عراق یکپارچه شده بود.
 
خاطر نشان می شود پارلمان عراق ، 16 ژانویه 2010 (26 دی) را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرده است.

کد مطلب 974364

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها