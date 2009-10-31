علاوی با یک گروه وابسته به اقلیت ائتلاف تشکیل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق در حالی رسما با جریان وابسته به صالح المطلق از گروههای وابسته به اقلیت اهل سنت، ائتلافی تحت عنوان"جبهه ملی" تشکیل داد که پیشتر منابع عراقی از تصمیم وی برای پیوستن به ائتلاف ملی عراق(جانشین ائتلاف یکپارچه) خبر داده بودند.

ایاد علاوی چند روز پیش از تمایل خود برای ائتلاف با فهرست تجدید(ابتکار) به رهبری طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق و جبهه گفتگوی ملی از گروههای وابسته به اقلیت اهل سنت این کشور پرده برداشت.



روز دوشنبه دوم شهریور، ائتلاف ملی عراق رسما جانشین ائتلاف عراق یکپارچه شده بود.



خاطر نشان می شود پارلمان عراق ، 16 ژانویه 2010 (26 دی) را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرده است.