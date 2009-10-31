ادامه مشکلات بادامکی و هواداران / بن همام در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، رویارویی علی کریمی با تیم فوتبال پرسپولیس تقابل دو تیم سرخپوش تهرانی را تحت تاثیر خود قرار داده بود. علی کریمی پیش از آغاز مسابقه به شدت از سوی هواداران پرسپولیس مورد تشویق قرار گرفت. تشویق هایی که حتی در جریان مسابقه نیز ادامه پیداکرد.

* بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری بازوبند کاپیتانی تیم استیل آذین به میدان می رود پس از گلزنی تیمش شادی نکرد و در حلقه شادی تیم استیل آذین حضور نیافت.

* حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال استیل آذین که سابقه سالها بازی و مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس را دارد با اصرار مسئولان باشگاه استیل آذین روی نیمکت نشست. این مربی جوان در جریان مسابقه اصلا از جای خود بلند نمی شود توصیه های فنی را توسط احمد کاروی و سعید عزیزیان به بازیکنان منتقل می کرد.

* بازی تیم های استیل آذین و پرسپولیس یک بازی خاص و ویژه بود که حواشی خاص خود را نیز داشت. پیش از آغاز مسابقه تمامی بازیکنان پرسپولیس و مربیان این تیم سمت نیمکت استیل آذین رفتند و با مربیان و بازیکنان این تیم و نیز حشمت مهاجرانی مدیر فنی استیل آذین خوش و بش کردند.

* تعدادی زیادی از بازیکنان استیل آذین و مربیان این تیم نیز در اقدامی مشابقه سمت نیمکت پرسپولیس آمدند. خوش و بش و گفتگوی مربیان دو تیم حتی پس از سوت آغاز مسابقه نیز ادامه پیدا کرد.

* محمود خوردبین سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس زمانی که بازی جریان داشت با استیلی و حشمت مهاجرانی عکس یادگاری می گرفت.

* مسئولان باشگاه پرسپولیس در اقدامی جالب توجه پیش از آغاز مسابقه با اهدای تابلویی نفیس از حمید استیلی و علی کریمی تقدیر کردند. حبیب کاشانی نیز بر گردن حشمت مهاجرانی ، حمید استیلی ، سعید عزیزیان و احمد کارو دسته گل انداخت.

* کادر فنی تیم فوتبال استیل آذین نیز با حلقه گل به استقبال نیمکت نشینان پرسپولیس رفتند.

* در جایگاه ویژه تماشاگران محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به همراه جمعی از مسئولان AFC ، علی کفاشیان، محمد نبی ، حبیب کاشانی ، مجید فرخزادی و برخی از مسئولان باشگاه استیل آذین حضور دارند.

* مسئولان AFC و مدیران فدراسیون پس از مراسمی که در کمپ تیم های ملی برگزار شد در آغاز نیمه دوم به ورزشگاه آزادی آمدند.

* درغیاب افشین قطبی دستیاران هلندی این مربی برای تماشای دیدار استیل آذرین و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی آمدند.

* محسن خلیلی که در فهرست 18 نفره پرسپولیس جایی نداشت با حضور در جایگاه ویژه مجموعه ورزشی آزادی تلاش هم تیمی هایش را به تماشا نشست.