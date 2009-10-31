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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۵۹

مدیریت و کنترل واردات در جهت پیشبرد این امر موثر است

مدیریت و کنترل واردات در جهت پیشبرد این امر موثر است

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر بازرگانی گفت: در بخش مدیریت واردات باید مدیریت و کنترل مؤثر واردات صورت پذیرد تا بتوانیم از واردات بیشترین منفعت و بهره را ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی غضنفری عصر شنبه در جمع مسئولان دستگاههای بازرگانی افزود: در این زمینه نیز وجود تشکل‌های حمایتی مصرف کننده ضرورت دارد.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: رژیم تجاری ایران برای حضور در WTO آماده شده و به زودی تحویل داده می‌شود.

غضنفری افزود: تئوری‌های تجاری موجود کامل نیست و به تدریج در حال تکمیل شدن است که در این زمینه باید حدود ورود دولت به این بحث مشخص شود.

وی تصریح کرد: کاهش قیمت تمام شده نیز یک بحث جدی است که باید با الگوهای مشخص پیگیری شود.

در ادامه محمد صادق مفتح افزود: این حرکت اقتصادی و اجتماعی به دلیل داشتن بدنه مومن و انقلابی بسیار قابل اعتماد است.

معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: سال گذشته بیش از 300 نمایشگاه با بیش از 20 هزار غرفه در کل کشور برگزار شد که این امر کاهش دو درصدی تورم کل سال را به دنبال داشت.

کد مطلب 974386

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