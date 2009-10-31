مدیریت و کنترل واردات در جهت پیشبرد این امر موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی غضنفری عصر شنبه در جمع مسئولان دستگاههای بازرگانی افزود: در این زمینه نیز وجود تشکلهای حمایتی مصرف کننده ضرورت دارد.
وزیر بازرگانی اظهار داشت: رژیم تجاری ایران برای حضور در WTO آماده شده و به زودی تحویل داده میشود.
غضنفری افزود: تئوریهای تجاری موجود کامل نیست و به تدریج در حال تکمیل شدن است که در این زمینه باید حدود ورود دولت به این بحث مشخص شود.
وی تصریح کرد: کاهش قیمت تمام شده نیز یک بحث جدی است که باید با الگوهای مشخص پیگیری شود.
در ادامه محمد صادق مفتح افزود: این حرکت اقتصادی و اجتماعی به دلیل داشتن بدنه مومن و انقلابی بسیار قابل اعتماد است.
معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: سال گذشته بیش از 300 نمایشگاه با بیش از 20 هزار غرفه در کل کشور برگزار شد که این امر کاهش دو درصدی تورم کل سال را به دنبال داشت.
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